De yngste må bli minnet på at vennene fortsatt er der

DEBATT: Hvis foreldrene klarer å gi de yngste barna små sosiale drypp med vennene deres, vil de kunne få det lettere i en vanskelig hverdag. Det kan også sørge for en lettere overgang når de nå snart skal tilbake til barnehage og skole

«Hvis vi som voksne klarer å gi barna små sosiale drypp med venner – vil det gjøre det lettere for dem i en vanskelig hverdag», skriver Ida Risanger Sjursø og Johannes Finne. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Ida Risanger Sjursø Førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret ved UiS

Johannes Finne Førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret, UiS

Den siste tiden har skjermbruk gått fra å være noe en skal begrense og være varsom med til noe som har vært helt nødvendig for gjennomføring av hjemmeskole – og for å kunne holde kontakt med besteforeldre. Og når de yngste blir opplært til å unngå fysisk kontakt med andre mennesker, er det lett å la sosial distansering få et så stort fokus at man glemmer at vennskap er noe som må vedlikeholdes – også for de mindre barna.

Et barn i 4-5-årsalderen spør kanskje ikke om å få snakke med bestekompisen på Facetime, men det kan tenkes at det er nettopp det han vil.

Fortsatt restriksjoner

Snart skal barnehagen og skolen åpnes igjen for de yngste. Kanskje er dette et steg mot en slags normalisering. Samtidig vil det være naturlig at vi fortsatt har restriksjoner knyttet til kontakt og samvær. Det betyr at barns omgang vil være begrenset selv om de treffes i barnehage eller skolen på dagtid. Det er viktig at vi som foreldre har med oss en bevissthet om barns sosiale behov når det er restriksjoner på fysisk samvær med venner. De aller fleste barn under 9-10 år har ikke egen mobil eller andre duppedingser de kan kommunisere med. Deres sosiale liv er slik vi kjenner det fra vår egen barndom. Når det nå er begrensninger knyttet til å være sammen fysisk, går de yngste gjerne glipp av noe essensielt. Et barn i 4-5-årsalderen spør kanskje ikke om å få snakke med bestekompisen på Facetime, men det kan tenkes at det er nettopp det han vil. Han har bare ikke kommet på at det er en mulighet fordi det ikke er den vanlige omgangsformen. Den muligheten bør vi lansere for dem.

Barns sosiale kompetanse trenger mer en omgang med voksne for å utvikles. Denne utviklingen forutsetter også at de er sammen med andre barn. Det betyr at barn med fordel kan pleie kontakten med sine venner. De yngste barna i barnehage- og småskolealder er i en fase der de utforsker vennskap. De er unge og uerfarne. Selv om de rent mentalt er i stand til å vite at vennskapet er der selv om de ikke er sammen, gjør det jo veldig godt å få bekreftelse på at en som barnet ønsker å leke med, også ønsker å leke med han eller henne. Dette er en bekreftelse på vennskap, og det er viktig. Ikke bare for barn, men for oss alle. Derfor har mange ungdommer og voksne i denne merkelige situasjonen også følt på et behov for digitale sammenkomster av ulike slag.

Trenger hjelp

Selv om vi fortsatt skal ha fysisk avstand, trenger vi ikke ha sosial avstand. Dette er spesielt viktig å tenke på når det gjelder de barna som ikke ennå har et velutviklet digitalt liv. Barn uten et eget digitalt liv, kan ikke velge det selv – men vi kan hjelpe dem. Vi kan gjøre små gester og morsomme ting som kan minne våre barns venner på at vårt barn er der for dem fortsatt. For små barn uten egen mobiltelefon kan en samtale via Messenger faktisk være ganske givende. Barnet vil nok sette stor pris på å få se et kjent fjes hun ikke har sett på lenge, og kanskje vise fram den nye leken sin.

Lettere i en vanskelig hverdag

For de litt større barna som har begynt på skolen, men som ikke har egen mobil ennå – kan det å spille dataspill sammen med kompiser samtidig som man snakker med dem – være en fin måte å være sosial på. Hvis vi som voksne klarer å gi barna små sosiale drypp med venner – vil det gjøre det lettere for dem i en vanskelig hverdag. Det kan også gjøre overgangen til livet etter koronaviruset litt lettere. Når de snart skal tilbake til skolen og barnehagen, har de da fått mange bekreftelser på at de fortsatt er en venn som noen setter pris på. Og det er alltid viktig for barn å bli minnet på, men kanskje spesielt i disse tider.

