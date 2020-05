Sleivspark av Omdal om utsjånaden til Trump

DEBATT: Sosiale medium fløymer over av latterleggjering av den amerikanske presidentens utsjånad. Eg blir like overraska kvar gong. Eg klarer ikkje forstå at vaksne folk synest det er greitt å hetse korleis han ser ut?

Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Heidi Elin Nupen Sandnes

I Fripenn laurdag 2. mai, skriv Sven Egil Omdal om politikaren Jon Helgheim, og trekker parallellar til Donald Trump. Eg deler Omdals synspunkt, men reagerer på følgjande: «Ennå har han ikke sprayet ansiktet oransje og håret uringult …»

Eg forstår at det er humor og at slike ord vert brukt for å få oss til å trekke på smilebandet. Men når vart det greitt å bruke nokons utsjånad for å latterleggjere? Trumps meiningar, løgner og utsegner skulle vere nok.

Lettare fordi Trump er langt unna?

Og ville Omdal ha spelt på utsjånaden på ein slik måte med ein politikar i Stavanger? Eller kanskje er det lettare å bruke slike karakteristikkar fordi Trump er langt unna og mest sannsynleg ikkje les Stavanger Aftenblad så ofte?

Eg prøver heile tida å gjere ungane mine medvitne på distinksjonen mellom kva ein person seier og gjer, og korleis personen ser ut. I dei aller fleste tilfella har utsjånaden ingenting med saka å gjere.

Og Omdal er dessverre i «godt» selskap. Sosiale medium fløymer over av latterleggjering av den amerikanske presidentens utsjånad. Eg blir like overraska kvar gong. Eg klarer ikkje forstå at vaksne folk synest det er greitt å hetse korleis han ser ut?

Respekt for andre

Når Trump steller seg på badet om morgonen, tenker eg at han fiksar seg slik han sjølv er mest komfortabel med – i likskap med dei fleste andre. Vi skal ha respekt for korleis andre ser ut, og heller bry oss om korleis vi er mot kvarandre.