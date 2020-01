UiB har allerede rigget seg for framtiden

DEBATT: Universitetet i Bergen har over 40 forskjellige utdanninger innen realfag. Vi er sikre på at disse er rigget for framtiden og gir kandidatene en solid kompetanse som er framtidsrettet.

Debattinnlegg

Helge Dahle Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB

Gunn Mangerud Visedekan for klima og energi

Øyvind Frette Instituttleder, Institutt for fysikk og teknologi

DEBATT: I lederen 18. januar under tittelen «Bekymringsfull flukt fra oljefag» skriver Stavanger Aftenblad at: «en flukt fra viktige ingeniørfag som kan bringe oss inn i framtiden, er ikke løsningen på problemet. Det er skremmende når de unge springer i flokk. For det er store muligheter innen disse fagene, også i årene framover.»

Oppdatert energiutdanning

Vi kunne ikke vært mer enig. Fra høsten er bacheloren i petroleum- og prosessteknologi historie. I stedet tilbyr vi en oppdatert, helhetlig energiutdanning der studenter får solid kunnskap og kompetanse innen energi med tilhørende praksis i relevant virksomhet. Samtidig fortsetter vi det gode samarbeidet med Equinor og andre selskaper på norsk sokkel. Vi bidrar med forskning og utdanning som en del av samfunnsoppdraget vårt, og vi ønsker at selskapene utnytter ressursene på effektiv og bærekraftig måte.

Mer spennende og relevante

De siste årene har vi jobbet mye med studieprogrammene våre for å gjøre dem mer spennende, mer relevante og attraktive både for studentene og for dem som skal ansette dem etterpå.

