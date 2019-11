Eiendomsskatt – hvor mye er et løfte verdt?

De røde partiene Sp, Ap, Sv, Rødt og FNB bryter nå en inngått intensjonsavtale og innfører den usosiale eiendomsskatten på alle innbyggerne i Nye Stavanger.

Tor Bernhard Harestad og Jørn Kyle (Frp)

Tor Bernhard Harestad Kommunestyrerepr., Stavanger (Frp)

Jørn Kyle Finnesand Varakommunestyrerepr., Stavanger (Frp)

Tillit mellom sine medmennesker er en av årsakene til at Norge troner høyt som verdens beste land å bo i. Tillit mellom hverandre betyr at vi kan stole på at vi vil hverandre vel, at våre offentlige systemer fungerer og at avtaler blir overholdt.

Dessverre viser Senterpartiet med Dagny Hausken i spissen, Arbeiderpartiet, SV, Rødt og FNB at avtaler som inngås ikke er verdt papiret det er skrevet på når de vraker intensjonsavtalen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger før kommunen en gang er etablert.

Spart oss alle timene

Flerfoldige timer er gått med til møtevirksomhet i fellesnemda og i egne utvalg som skulle meisle ut hvordan den nye kommunen skulle blitt. Hadde disse partiene vært redelige, så kunne de spart oss alle disse timene og ærlig sagt at «vi gjør som vi vil uansett».

For det er det Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Rødt og FNB gjør når de bryter intensjonsavtalen og innfører eiendomsskatt for hele Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Avtalen som er inngått mellom kommunene var god for alle parter, og var direkte utslagsgivende for at befolkningen i Rennesøy og Finnøy var villig til å stemme ja til en kommunesammenslåing. Spesielt skuffet er det grunn til å være over nåværende Rennesøy-ordfører Dagny Hausken, nyvalgt Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og FNBs Frode Myrhol.

Takken er å få være varaordfører

Dagny Hausken har vært med i prosessen fra dag én, og vet utmerket godt hva som var Rennesøybuens forventninger inn i Nye Stavanger. Disse blåser hun i, men til takk så får hun være varaordfører. Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun uttalte den 18. mars klokken 17.17 følgende: «For oss er intensjonsavtalen viktig.» Kanskje trodde hun at dette skulle være glemt ved valget seks måneder senere, men et slikt avtalebrudd går ikke så lett i glemmeboken.

Frode Myrhol og FNB må slå opp i sitt eget program på side 11 hvor de skriver: «Vi er imot eiendomsskatt og ønsker å redusere den gradvis til den er borte.» Da er det rimelig frekt å gå direkte i motsatt retning, bryte intensjonsavtalen og utvide eiendomsskatten for flere tusen nye mennesker.

Løfte- og avtalebrudd

Så hva nå? De røde partiene Sp, Ap, Sv, Rødt og FNB bryter nå en inngått intensjonsavtale og innfører den usosiale eiendomsskatten på alle innbyggerne i Nye Stavanger. Da er det to grupper som bør huske dette i fremtiden. Den ene er selvfølgelig velgerne som ved neste valg i 2021 og 2023 kommer til å høre nye, fagre løfter fra de samme løftebrudd-partiene. Ikke stol på dem. Det er lov med politisk uenighet, og vi kunne gjerne hatt en diskusjon om eiendomsskatt. Men når partiene gjennom en avtale faktisk har lovet innbyggerne at dette skal de slippe, så er det ikke andre ord for dette enn løgn, løfte- og avtalebrudd.

Tro ikke på dem

Den andre gruppen er våre kommunenaboer Sandnes, Sola, Strand og Randaberg. Så lenge løftebrudd-partiene Ap, Sp, Sv, Rødt og FNB styrer i Stavanger, så må dere ikke finne på å inngå nye samtaler om kommunesammenslåing. Tro ikke på dem, for de vet hva de gjør. De utfyller per definisjon politikernes verste fordom: De lover og lyver.

