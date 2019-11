«Skjønnheten og uhyret» i kull-og-gass-fortellingen

ENERGI: Kanskje det mest «energieffektive» hadde vært å sende vannkraften direkte til Europa i stedet for å eksportere maksimalt med klimautslipp til utlandet – for så å skryte av «vår» rene olje- og gassproduksjon?

Bærekraftsdirektøren Bjørn Otto Sverdrupi Equinor forsvarer elektrifisering av sokkelen med at gass sendt til Europa blir benyttet mer effektivt der enn på sokkelen. Hva vet han om det? spør Tor Vesterhus. NTB scanpix

Debattinnlegg

Tor Vesterhus Bergen

Hilde Øvrebekks kommentarartikkel i Aftenbladet 20. november har falt bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup i Equinor tungt for brystet. Det er det ingen grunn til.

Elektrisitet fra land reduserer Equinors og Norges utslipp på sokkelen. Imidlertid medfører dette at mer gass blir sendt til Europa hvor den blir brent og gir utslipp likevel. Bærekraftsdirektør Sverdrup forsvarer dette med at gass sendt til Europa blir benyttet mer effektivt der enn på sokkelen. Hva vet han om det? Gassen kan like gjerne bli brukt i en gammel fyrkjel med elendig virkningsgrad.

Han omtaler videre elektrifisering og at gassen blir benyttet i energieffektive turbiner i Europa. Skal vi da anta at gassvolumet blir benyttet i kraftverk? Kan han tro at det er «energieffektivt» å:

sende elektrisitet fra vannkraft i kabler til sokkelen, for der å bli omformet til arbeid på oljeplattformen, som gir oss et «spart» gassvolum som så eksporteres til Europa i rør, og som deretter blir brent i et kraftverk som gir oss elektrisitet igjen?

Kanskje det mest «energieffektive» hadde vært å sende vannkraften direkte til Europa i stedet for å eksportere maksimalt med klimautslipp til utlandet – for så å skryte av «vår» rene olje- og gassproduksjon?

Kull og gass

Sverdrup gjentar påstanden om at gass har fortrengt kull. Statistikken viser at det er veksten i fornybar energi som har erstattet kull mest. I foregangslandet, kullnasjonen Storbritannia, er det nå gass som er blitt verstingen i kraftmiksen. Etter at kull er helt vekke, jobbes det nå med å fjerne gassen. Husk at miljøgevinsten ved å fjerne gass med fornybar er like stor som å fjerne kull med gass, som en utleder av en pressemelding fra Equinor 21. februar i år.

Det er en vanlig oppfatning at gasskraftverk kan være svingprodusent når det er vindstille og regnfullt vær, som Sverdrup skriver. Forutsetningen er et stort, uavhengig gassmarked som kan forsyne verket i korte perioder. Dersom kraftverket primært er knyttet opp mot kapitalintensive forsyningskilder, som offshore gassfelt med rørledninger, forsvinner fleksibiliteten. Her kan man ikke la gassleveransene stoppe opp i trekkfullt klarvær. Etter hvert som gass fases ut i flere og flere land, vil norsk gass som svingprodusent sannsynligvis være et økonomisk, sørgelig kapittel.

Men det er jo en vakker historie at fornybar og norsk gass utfyller hverandre. Dette eventyret om «Skjønnheten og udyret» skal vi nok få høre mange ganger nå som Equinor utnytter både gass og – for øvrig meget imponerende – vind.

Gass en unødvendig mellomfase

En kan få enorme kraftmengder fra fornybar energi. I Danmark kommer allerede i dag nesten halvparten av elektrisitetsforbruket fra vindmøller. Kullperioden i mange land kan bli trukket ut i tid slik at en gradvis og direkte overgang til fornybar energi blir mulig. Hvorfor investere i en kostbar gassepoke nå en kan hoppe over den? En slipper da å importere dyr gass, samt å ha gasskraftverk stående i beredskap. En kan opprettholde arbeidsplasser i kullindustrien med en gradvis nedtrapping i takt med oppbyggingen av fornybar kraft. Og i henhold til en plan som politisk kan bli markedsført å være både ansvarlig og miljøvennlig.

I dette perspektivet er det interessant å trekke frem Norges vannkraftmagasiner som en mulig svingprodusent, samt utvikling av store batterier, plassert regionalt eller lokalt hos forbrukerne, som buffere.

