15. august var det mange barn som grugledet seg til å begynne på skolen. For førsteklassingene er det starten på over et tiår med skolegang. De fleste er enige om at denne skolegangen ikke skal være en fabrikk der til og med de yngste barna kontinuerlig måles etter prestasjoner. Dessverre er det mange aspekter ved dagens barneskole som fremstår akkurat slik. Færre ungdommer trives på skolen, og for disse starter ofte mistrivselen tidlig. Det vil vi i De Grønne få slutt på.

Lekser for 1.-4. trinn må vekk

Skolestarterne har et stort behov for lek og bevegelse som må ivaretas i langt større grad enn det vi ser i dag. Skolene bør derfor ha tilstrekkelig utstyr for en lekpreget og variert undervisning og lett tilgang til grøntarealer og natur. Samtidig bør man begrense fokuset på testing og rapportering. Lekser for 1.-4. trinn må vekk!

Det er også på tide at lærere får tid til å være lærere. Mange av dem er i dag frustrerte fordi de er for få pedagoger per elev, og i tillegg må bruke mye tid på unødvendig byråkrati og rapportering. Uten nok tid med elevene, og et større fokus på å skape positive relasjoner, blir det vanskelig for skolen å få barna til trives. Alle barn er forskjellige, og uten tidlig oppfølging etter behov, øker faren for at de faller av.

Lunsj for alle

Familier er også forskjellige, og barnas lunsj burde ikke avhenge av foreldres kapasitet. God og næringsrik lunsj for alle grunnskoleelever er derfor viktig både for å bedre læringsevnen og utjevne sosiale forskjeller, og en viktig sak for oss i MDG. Gi barna en god skolestart, med lek og mette mager.