I Klassekampen 25. mai har dialogprest Silje Trym Mathiassen «forståelse» for at sjaman Durek tar betaling for sine tjenester, men tar avstand fra at kristne tar betalt for helbredelse. Videre mener hun at pressen har legitimert netthets, men hun kan ikke peke på en eneste artikkel som har gått for langt. Problemet er at pressen har skrevet så mye.

To standarder

Dialogpresten utviser to standarder: En for kristne og en for alternative. Hun er nest etter biskopen og domprosten den av prestene i Stavanger med størst medieoppmerksomhet. Likevel spriker det mellom hvordan hun selv vil bli behandlet av pressen og hvordan hun selv besvarer kritikk fra pressen.

Språk er makt, men bare ikke for dialogpresten?

2. mai krevde debattredaktør Solveig G. Sandelson at biskopen burde gripe inn. Akkurat slik skulle det gå, men så klarsynt var ikke dialogpresten. 6. mai kalte hun Sandelsons kritikk for en kampanje fra Human-Etisk Forbund fremfor en plausibel argumentasjon. Uheldigvis for dialogpresten endte det med at ledende biskop tok avstand fra sjamanen og argumenterte helt på linje med Sandelson. Dialogpresten beskyldte Sandelson for å fremføre «maktspråk». Samtidig var det greit å kalle sitt eget innlegg for «Prinsessen og sjamanen – alt det vi elsker å hate». Språk er makt, men bare ikke for dialogpresten?

På selve foredraget deltok dialogpresten iført rundsnipp og framsto som prinsessens pressetalskvinne og mente prinsessen og sjamanen var offer for en mobbekampanje. I etterkant forsøkte hun å nyansere og prøver å få oss til å tro at hun aldri har kritisert pressen, bare nettmobberne.

Både initiativtager og deltager

Er det vennskapet med prinsessen som gjør at dialogpresten ikke ser seg selv eller er mottagelig for kritikk? Hun inviterte prinsessen og sjamanen, og hun skulle sette det inn i en ramme. Hun var altså både initiativtager og deltager. Likevel kunne hun ikke påvirke prisen til 595 kr. Å avfeie det med at det var et utleie er for enkelt når man er både tilrettelegger, forkjemper og aktør.

Dialogpresten mener at ord er makt. Det er riktig, men det gjelder også handlinger. Prester tas til inntekt for det man støtter opp om gjennom sin tilstedeværelse, og til og med sine vennskap. Særlig når man inngår i en dobbeltrolle med sine venner og når disse gjør seg uangripelig for kritikk. Det er ikke sikkert at Mathiassen opplever det slik akkurat nå, men religionsdialogens troverdighet ble reddet da biskopen satte foten ned.