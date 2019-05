Kalbergskogens framtid – barndom uten skog?

For noen år tilbake mistet Kvernaland flere grøntarealer i umiddelbar nærhet til barnehager og skolen. Området hvor det i dag er bygget avlastningshjem var et skogområde som daglig ble brukt av barnehagene i området, til lek og læring.

Noe etter forsvant området ved Floen – «Gamleskulen». Her gikk vi på en befaring i området sammen med kommunen. Vi hadde med oss blant annet SLT-koordinator Tom Olsen og folkehelsekoordinator Anne Reidun Garpestad. Vi fikk gitt uttrykk for vår bekymring rundt hogsten av de grønne lungene til fordel for utbygging, og fikk et klart inntrykk av at dette måtte ses videre på. Skogen forsvant!

«Kringleskogen» ved T. Kverneland og sønner AS har også den senere tiden forsvunnet. Den var også et yndet turområde for våre barn.

Utbygging som ikke behøves

Nå forstår vi at en av de få gjenværende skogene vi har i gåavstand til barnehagen, snart også kan forsvinne til fordel for utbygging. En utbygging som vi pr. i dag ikke behøver.

Kalbergskogens fremtid skal snart avgjøres, og inntrykket vårt er at denne skogen kanskje snart også er en saga blott. I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet under fagområdet «Natur, miljø og teknologi» at «Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg (…)»

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen (…)»

Så, kjære folkevalgte – hvordan skal vi så legge til rette for alt dette, uten disse arenaene?

Skal barna oppleve naturens mangfold i de mange, etablerte lekeplassene på byggefeltene? Skal vi gi barna gode opplevelser med friluftsliv året rundt i rutsjebaner og på dissestativer? Skal vi utforske og eksperimentere med naturfenomener i de mange sandkassene?

Hvor skal vi slik rammeplanen sier, lære av naturen og utvikle en respekt og begynnende forståelse for hvordan å ta vare på naturen, når naturen forsvinner fra vår rekkevidde?

Revurder planene

Vi ønsker at dere revurderer planene som vi nå forstår er i ferd med å realiseres for Kalbergskogen. Ta ut nytt område for boligformål i Kalbergskogen og vent til etter 2030 med endelig beslutning om skogens framtid. La oss få muligheten til å gjøre jobben vår slik rammeplanen sier vi skal!