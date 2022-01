Treng vi mindre satsing på kraftintensiv industri?

DEBATT: Omstilling til eit grønare næringsliv bør ikkje innehalde massiv satsing på kraftintensiv industri.

«Ny kraft må i hovudsak komme frå fornybare kjelder som vind- og vasskraft», skriv Rolf Schei.

Debattinnlegg

Rolf Schei Sivilingeniør og siviløkonom, Stavanger

Statnett gav 11. desember 2021 ut ein rapport der dei konkluderte med at Noreg vil auke kraftforbruket med 19 TWh (14 prosent) i perioden 2021–2026. Dette er nesten like stor auke som samla prognosar for Sverige, Danmark og Finland.

Nærare halvparten av auken kjem frå kraftintensiv industri (produksjon av papir, kjemiske produkt, jern og ikkje-jernhaldige metall). Statnett seier vidare at for å dekke framtidig straumbehov vil det vere naudsynt med utbygging av meir fornybar kraftproduksjon.

Med ei stadig strammare kraftforsyning bør ikkje Noreg bremse satsinga på kraftintensivt næringsliv?

Dei andre nordiske landa ser ut til å legge opp til eit grønt skifte som ikkje inneber ein stor auke i straumbruk i industrien på kort sikt.

Typisk norsk å bruke straum

Noreg er allereie på verdstoppen i kraftforbruk. Forbruket per innbyggjar var i 2021 om lag 26.000 KWh/år. Dette er 70 prosent over snittet i Norden og nesten tre gonger meir enn i Danmark. For å redusere utslepp av klimagassar skal Noreg elektrifiserast endå meir. I Statnett sin analyse fordeler auka forbruk seg slik: transport 3 TWh, datasenter 1 TWh, hydrogenproduksjon 0,6 TWh, petroleumsnæringa (Elektrifisering av installasjonar på norsk sokkel) 4 TWh, kraftintensiv industri 9 TWh og «Øvrig forbruk og tap» 1 TWh.

I perioden skil vi oss klart ut frå våre naboland. Det er berre Noreg som har planar om hydrogenproduksjon, petroleumsnæringa er særnorsk og for kraftintensiv industri har dei andre nordiske landa samla planar for ein auke på under 2 TWh.

Dei andre nordiske landa ser ut til å legge opp til eit grønt skifte som ikkje inneber ein stor auke i straumbruk i industrien på kort sikt. I Noreg er det motsatt. Prosjekt i Grenlandsdistriktet åleine vil kunne auke kraftbehovet med over 8 TWh. I Rogaland er det etablert eit eige selskap for å legge til rette for kraftkrevjande industri.

Kor skal krafta kome ifrå?

Ny kraft må i hovudsak komme frå fornybare kjelder som vind- og vasskraft. Dette er ikkje beint fram. All konsesjonsbehandling av ny vindkraft er førebels stansa. Inntil folk, spesielt dei som blir berørte lokalt, blir meir venleg innstilt til nye vindparkar, blir det vanskeleg å byggje fleire slike. Vasskraftutbygging av ein storleik som monnar, vil møte tilsvarande motstand. Havvind ligg enno mange år fram i tid.

Auka elektrifisering er allereie i ferd med å gjere straum til eit knappheitsgode. Med ein stadig meir samankopla kraftmarknad med utjamning av prisnivå med EU som resultat, får ikkje Noreg fordel av billeg straum lenger.

Omstilling til eit grønare næringsliv bør ikkje innehalde massiv satsing på kraftintensiv industri. Ein industri som i endå større grad vil forsyne seg av den fornybare krafta vi allereie har og krevje utbygging av ny.