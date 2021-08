Betydningen av «tilfeldig og ufortjent»

– Det er oljens geografiske beliggenhet og ikke arbeidsinnsatsen som kan betegnes som tilfeldig og ufortjent, skriver Thomas Hylland Eriksen.

Thomas Hylland Eriksen Oslo

DEBATT: Aftenbladets leder 25. august er lite imponert over at Lasse Kringstad og jeg omtaler den norske oljerikdommen som «tilfeldig og ufortjent» i en Ytring på NRK.

Tillat meg derfor en liten presisering. Det er ingen tvil om at Norge har forvaltet oljefunnene på en mer enn kompetent måte. Da jeg for noen år siden gjorde feltarbeid i et annet land som er storeksportør av fossil energi, nemlig Australia, var det mange som uttrykte beundring for den norske modellen, der store deler av rikdommen skal komme fellesskapet til gode. Ingen tviler heller på kvaliteten av innsatsen som er gjort både offshore og på land, eller den svært betydelig faglige kompetansen som er bygget i tiårene siden oljeutvinningen startet.

Dette var imidlertid heller ikke poenget med formuleringen «tilfeldig og ufortjent». Dersom oljen hadde ligget i Østersjøen i stedet for Nordsjøen, ville vi kanskje ha fått en situasjon der svenske inntekter i snitt lå rundt 50 prosent over de norske, i stedet for omvendt. For det er vel ingen som hevder at nordmenn er 50 prosent bedre til å jobbe enn svenskene?

Det er altså oljens geografiske beliggenhet og ikke arbeidsinnsatsen som kan betegnes som tilfeldig og ufortjent. Det er også på den bakgrunn at vi foreslår å dele på rikdommen, og bruke en god slump på prosjekter og lokalsamfunn der selv ganske beskjedne beløp vil gjøre en stor forskjell.