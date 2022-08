Riktig oppfølging – også i helgene

Olaug Bollestad Partileder i KrF og stortingsrepresentant

Kjære mor– takk for at du deler historien deres. Barn som lider av spiseforstyrrelse må ha gode helsetilbud hele uken. De som trenger behandling i helgen må få det, så enkelt er det.

KrF ønsker at alle skal få den oppfølgingen de trenger når de trenger det. Barn og deres familier er ulike, og da må helsetilbudene gjenspeile dette. Å være hjemme kan være viktig i behandlingen av spiseforstyrrelser, men helgetilbud må være på plass for de barna som trenger det.

For noen er det helt riktig å reise hjem i helgene, spise hjemme og tilpasse seg hverdagen. Det er det viktig at de får muligheten til. Men i behandlingen av spiseforstyrrelser blant barn og unge kan ikke ressursmangel være grunn for at barn og unge ikke får rett oppfølging.

Barn og unge som lider av spiseforstyrrelser, trenger flinke fagfolk rundt seg, rett oppfølging og at ikke behandlingen blir avbrutt hver helg. Historien mor til denne jenta forteller viser at behovet for et helgetilbud er riktig og nødvendig.

Dette handler det om de som har behov skal få hjelpen de trenger. Vi kan ikke ha det slik at alvorlig syke barn og unge opplever tilbakefall på grunn av manglende tilbud. Det er virkelig ikke bra for barna eller de pårørende. Derfor fremmet KrF i vår forslag om at alle psykisk syke barn og unge under 13 år som har behov for det, får tilgang på døgnbehandling alle dager.

Ulikt sykdomsforløp og alvorlighetsgrad krever ulik oppfølging. KrF er opptatt av at de som er syke skal få den behandlingen de trenger, og da er en avhengig av nok ressurser. Har en ikke det, er det umulig å tilpasse behandlingen godt nok til hver enkelt.