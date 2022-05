Vi kan ikke leve med hus som er pill råtne etter kort tid

DEBATT: Hovedårsaken til at nye hus råtner, slik Aftenbladet har skrevet om i flere er artikler, er for dårlig materialkvalitet. Utvendig panel bør være av kjerneved eller sakte voksende tre.

Utbygger må bære ansvaret for at det som bygges holder en minstestandard, især med hensyn til varighet. Det er bortimot uanstendig å overlate vurdering av dette til kjøper.

Per Th. Grimnes Sivilarkitekt MNAL, Stavanger

Vi har en meget lang trehustradisjon i Norge. Faktisk har vi flere enn 350 hus, som er bygd før svartedauden, deriblant 27 stavkirker, enkelt av dem bygd allerede på 1100 tallet. Her i Stavanger har vi slått ring om Trehusbyen, 8000 solide trehus som tåler tidens tann og vårt fuktige vestlandske klima. Rundt halvparten av disse husene er eldre enn hundre år. Jeg bor i et av dem og kan dokumentere at kledningen er nøttefrisk. Da er det nesten ikke til å tro at en i dag skal tåle at kledning på nye hus råtner og må skiftes etter 10–15 år.

Slurv og elendig kvalitet

Aftenbladet har tatt tak i en kilen sak: Nye trehus som råtner i løpet av mindre enn 10 år. Eiere, ofte unge mennesker, står maktesløse. Utbyggere toer sine hender og viser til garantiansvar helt ned mot 3 år. Utvendig kledning, listverk og vannbord er særlig utsatt. Årsaken er byggemåten, påvist slurv og elendig materialkvalitet.

Avisen avslører flere feil som gjøres under byggeprosessen, vanligst er at utvendig panel ikke luftes tilstrekkelig og derfor ikke tørker opp mellom regnværsdagene. Likevel mener jeg at hovedårsaken er materialkvaliteten. Det stilles ikke særlige krav til utvendig panel. Tidligere var det en selvfølge at utvendig panel, tvers gjennom var kjerneved eller sakte vokst–kanskje bare en millimeter mellom åringene. Et krav knyttet til materialkvalitet bør anføres i anbudsmaterialet, eventuelt som forskrift.

Hvem følger opp?

Det kan innvendes at dette vil koste, men tatt i betraktning så store og hyppige råteskader som Aftenbladet har brakt for en dag, vil det forsvare en merkostnad. For øvrig stilles det jo stringente krav til de fleste andre materialtyper som benyttes i et byggeri. Under et besøk på NorDan vindusfabrikk på Moi ble jeg fortalt at et tysk byggefirma nettopp hadde vært på besøk for å inspisere materialene som skulle brukes til en større vindusleveranse. Kjerneved var en betingelse.

Utbygger må bære ansvaret for at det som bygges holder en minstestandard, især med hensyn til varighet. Det er bortimot uanstendig å overlate vurdering av dette til kjøper. Tilknyttet salg av brukte boliger kreves allerede en detaljert tilstandsrapport. Tilsvarende må gjelde nye hus. Et større ansvar lagt på utbygger, vil tvinge fram økt oppmerksomhet knyttet til både materialkvalitet og byggemåte. Aftenbladet skal ha takk for å ha avdekket en lurvete praksis som i dag rår i byggenæringen. Spørsmålet er, hvem følger dette opp?

