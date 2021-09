Den nye regjeringen må følge med på Nordic Edge

DEBATT: De neste dagene og ukene skal den nye regjeringsplattformen meisles ut. Vi håper virkelig Jonas Gahr Støre (Ap) og co. får med seg noe av det som vises fram i Stavanger denne uken.

«Byer og bygder må utvikles til å bli mer effektive, bærekraftige og digitale – samfunnet må bli smartere, både for folk og bedrifter» skriver Tone Grindland og Øystein Eriksen Søreide.

Debattinnlegg

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland

Øystein Eriksen Søreide Administrerende direktør i Abelia

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ja, det er ikke småtteri, og det har blitt større og større for hvert av de sju årene Nordic Edge Expo har blitt avviklet. Arrangørene samler akademia, gründermiljøer, privat næringsliv og offentlig sektor. Og så viser de fram store og små innovasjoner som gjør byer og samfunn smartere. Nordic Edge Expo er Nordens viktigste møteplass av denne sorten.

Vi mener at det offentlige må ta i bruk produkter og tjenester som bedrifter utvikler og må bruke den offentlige innkjøpsmakten til grønn og innovative løsninger.

Må bli smartere

Smartere samfunn er en av hovedløsningene på framtidens utfordringer, ifølge NHO og Abelia. Vi vet nemlig at Norge må skape 250.000 nye arbeidsplasser det neste tiåret for å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. For å klare dette må byer og bygder utvikles til å bli mer effektive, bærekraftige og digitale – samfunnet må bli smartere, både for folk og bedrifter.

Løsningene må bli mer effektive for innbyggerne og være en konkurransefordel for bedriftene. Derfor mener vi det offentlige må ta i bruk produkter og tjenester som bedrifter utvikler og må bruke den offentlige innkjøpsmakten til grønn og innovative løsninger.

TV-bilder fra elferje

Nordic Edge Expo har bygget et TV-studio om bord i den elektriske ferjen Rygerelektra, og vil streame derfra til seere over hele verden.

Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) bør la seg inspirere når Lyse går på scenen for å vise fram den nyeste sensorteknologien. Eller når Blue Logic fra Sandnes viser fram hvordan de bruker teknologi fra olje og gass til lading av elsparkesykler. Og når Forus-bedriften Beyonder viser hvordan banebrytende teknologi kan bruke karbon fra treflis.

Store utfordringer

Denne uken valgte Norge representanter til Stortinget for de neste fire årene. Et viktig valg, fordi norsk økonomi og velferdsstaten står overfor store utfordringer. Digitalisering og bruk av ny teknologi spiller en avgjørende rolle på alle disse områdene, men vi må satse mer og ta nye grep for å lykkes.

Vi mener at Norge må ta steget inn i gigabitsafunnet – da må både innbyggere, bedrifter og offentlige kontorer må ha tilgang på bredbånd som er raskt nok.

Vi må styrke teknologikompetansen – da trenger vi flere IKT-studieplasser, incentivordninger for livslang læring og vi må gjøre det langt enklere å hente inn kompetanse internasjonalt.

Vi må styrke norske oppstarts- og vekstbedrifter – da trenger vi rammevilkår som gjør det attraktivt å bygge nye, bærekraftig og fremtidsrettede arbeidsplasser.

Det må settes av mer ressurser for at denne utviklingen kan gå enda raskere.

Derfor må det kommende nye Stortinget og den nye regjeringen lytte og lære av det som vises fram under Nordic Edge Expo denne uken.