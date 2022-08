Hvorfor så tafatte i møte med strømkrisen?

DEBATT: Kjære politikere: ta nå endelig tak i den uforståelige prisen på strøm som gjelder for tiden.

Jeg forstår ikke at dere kan sitte og hele tiden vurdere situasjonen, som dere sier. Nå kreves handling og nasjonal makspris på strøm.

Debattinnlegg

Carl-Inge Vasshus Bryne

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I skrivende stund belastes vi på Sør-Vestlandet belastes med 5,25 kroner per kWh, mens de i Oslo belastes med 3,20 kroner per kWh. De rundt Molde betaler 28 øre, og lenger nord betaler et par øre per kWh.

Jeg forstår ikke at dere kan sitte og hele tiden vurdere situasjonen, som dere sier. Og kjære statsminister: du sa at nå er det vanlige folk sin tur, men glemte vel da å presisere; at det avhenger av hvor du bor? Skjønner dere ikke urimeligheten i forskjellen av en så nødvendig vare som strømmen er? Og vi snakker ikke om småbeløp! Mange er engstelig for tiden, og ser med uro på kommende høst og vinterdager.

Hvor blir det av solidariteten i landet? Nei, la oss få en fastpris som er lik i hele landet. Da det sies at produksjonen av en kWh ligger mellom ca. 10–15 øre, burde kraftselskapene akseptere en fastpris på for eksempel 35 øre per kWh. Da ville kraftselskapene i nord også kunne tjene penger, og alle i landet betaler likt! Rundt neste sving kan forholdet være motsatt. Her må vi stå samlet.

Da alle bes bidra i en vanskelig tid, bør det være et begrenset forbruk til denne prisen. Dersom det er enkelt å skille mellom leilighet og bolig, bør denne prisen for eksempel gjelde inntil 1000 kWh i måneden for en leilighet, mens en bolig kunne ha det doble. Hvorfor støtte opp til 5000 kWh? Et viktig mål er nemlig å redusere dagens forbruk, og en slik støtte ville gi god grunn til sparing. Eventuelt forbruk utover dette ville en måtte akseptere konkurranseutsatt pris. Da har en god mulighet til å planlegge utgiftene til strøm hver måned, dette vil gi forutsigbarhet.

Jeg sitter og studerer strømregningen som nettopp dukket opp, og det er ingen enkel oppgave å forstå alle de ulike postene. Endringen med å betale etter det største forbruket tre timer på tre ulike dager i måneden er usmakelig. Dette kan vel kun skrivebordsbyråkrater komme opp med.

La oss være trygge på at vi har nok tilgang på strøm til alle, og bygg ut tilstrekkelige kraftkabler mellom nord og sør. Dette burde absolutt være av høyere prioritet enn utenlandskabler og elektrifisering av Nordsjøen. Husk: vannkraften er en viktig del av vårt arvesølv, som dere politikere er satt til å forvalte til beste for folket. Det er jo helt utrolig at kraftselskap i nord ikke produserer alt de kan i denne tida, og lar vannet bare renne ubrukt, da de taper penger på å produsere strøm.

