Barna våre trenger svømming, Stavanger trenger et badeland

DEBATT: Det er for mange barn som ikke kan svømme.

«Svømmehallen er ikke bare en opplæringsarena. Den er også et verdifullt digitalfritt rom hvor barna får fullt fokus. Det er ikke mange slik arenaer igjen i samfunnet», skriver Charlotte Sørås.

Charlotte Sørås Leder, Eiganes og Våland Arbeiderlag

Arbeiderpartiet har lansert planer om nytt badeland i Stavanger. Det er spesielt viktig i en tid hvor mange barn ligger flere år bak i svømmetreningen. Med et badeland frigjøres tid i bassengene i bydelene. Derfor må det settes av offentlige midler til å realisere anlegget.

Det er dyrt å drive et badeland, og svært få anlegg i Norge er god butikk. Det er 15 år siden Havanna i Sandnes stengte på grunn av dårlig økonomi. Økende usikkerhet rundt framtidige strømpriser gjør ikke saken bedre. Derfor er det viktig at kommunen på vegne av oss innbyggere er medspillere i å sikre et slikt tilbud, slik ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) nå sterkt signaliserer.

I utgangspunktet er tanken at kommunen skal bidra med hjelp til regulering av tomt – og med leieinntekter til kommunale tilbud i et ellers privat finansiert badeanlegg. To aktører jobber nå med å framlegge planer for Badeland i Stavanger. Ett av dem i Hillevåg, det andre alternativet i Paradis.

Svømming er både idrett, opplæring og fysisk samvær uten skjerm.

Behov for svømmeopplæring

Å kunne svømme er en livreddende ferdighet, og det er for mange av barna våre som ikke kan svømme. Mange barn ligger flere år bak i svømmetreningen etter nedstengte bassenger. Derfor må det bli større plass for svømmeopplæring i bydelsbassengene.

Et viktig tiltak som ble gjort, var å gjøre bruk av bydelsbassengene gratis for barn på 1.–7. trinn. Men det er litt trangt om plassen og for mange som trenger å bruke bassengene.

Hetlandshallen er kun åpen for publikum mandager kl. 16–21. Tastahallen har åpent tirsdag samme tid, og søndager kl. 12–18. Finnøy har åpent lørdager 10–13. Stavanger svømmehall er åpen flere dager i uken, og kl. 10–16 lørdag og søndag. Mange kunne nok tenkt seg at også denne hallen ble innlemmet i gratistilbudet til skolebarn.

Hallene står selvsagt ikke tomme ellers. Svømmeklubbene trenger også treningstid. Det er bra med stor aktivitet i klubbene, både i bredde og topp. Men økt aktivitet i idretten går på bekostning av tiden som kan brukes av familie og venner.

Svømmehallen er ikke bare en opplæringsarena. Den er også et verdifullt digitalfritt rom hvor barna får fullt fokus. Det er ikke mange slik arenaer igjen i samfunnet. Det har vi behov for nå, etter to år bak en skjerm.

Vi trenger begge deler. Idrett, opplæring og fysisk samvær uten skjerm.

Barnas beste by og badeland

Et nytt badeland med sklier, bølger, hopp og plask og basseng på 50 meter løser mye av dette. Det gir svømmeglede for store og små, med litt mer aktiviteter rundt selve svømmingen. I tillegg frigjør det tid i bydelsbassengene, om topputøvere og bredde i svømmeklubbene bruker badelandet til trening og konkurranser.

Et nytt badeland i Stavanger vil gi flere barn muligheten til å lære å svømme. Det vil koste, både i investering og drift – men gir klare gevinster i bedre folkehelse og flere svømmedyktige barn.

Det ville vært helt i tråd med den store satsingen som er lagt ned for barn og unge i Stavanger etter at Nordtun overtok rattet.

Sammen med samarbeidspartiene har Arbeiderpartiet gjort SFO gratis for førsteklassinger, med kraftig prisreduksjon for 2.–4. klasse fra i høst. Årlige rammer i grunnskolen har økt med 65 millioner kroner siden 2019. Barn og unge har fått gratis Barnas sommer, et sommertilbud barn over hele landet misunner dem.

Nå har altså det politiske flertallet i Stavanger til hensikt å vedta et badeland som hele regionen kan bli stolt av og tiltrekke turister med. Ikke minst gjøre flere barn svømmedyktige. Mange kan ikke betale inngangsbilletten til badeland i Hillevåg eller Paradis. Men med økt kapasitet i bydelsbassengene vil flere kunne svømme i hele byen. Derfor må et basseng på plass også i Hinna kommunedel – men det skal jeg spare til en annen gang.

Et badeland må på plass! Vi er mange som gleder oss.