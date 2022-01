Ap’s koronapass har logiske brister

DEBATT: Mens Aftenbladet 6. januar kom til edruelig fornuft om koronapass, spredte Ap’s iver seg videre som omikron på et negativt testet og fullvaksinert julebord.

– Hovedproblemet er at passet politikerne snakker om, ikke hensyntar reelle risikofaktorer. Passet er dermed ideologisk, ikke rasjonelt, skriver Torleif Dønnestad. Her helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Torleif Dønnestad Systemutvikler

På NRK lokalen meldte partiets gruppeleder i Stavanger Dag Mossige at målet er å beskytte de uvaksinerte mot alvorlig sykdom.

Inkonsekvent?

Lyder ikke det litt inkonsekvent? Hvorfor har ikke partiet da for lengst stengt bommen for risikosport, røyking, inaktivitet, usunt kosthold og så videre, som beviselig skader de risikovillige?

Nei, skrinlegg passet, Ap. Fyll gatene med roser og glasset med optimisme over milde omikron, som ser ut til å gi immunitet mot delta.

Og hvorfor denne beskyttelsestrangen overfor den bredt sammensatte gruppen av (del- og) uvaksinerte, men ikke for grupper med mer presist definerte covid-relaterte risikofaktorer, slik som eldre og de med underliggende sykdommer eller fedme? Bør ikke disse beskyttes? Sistnevnte faktor, nærmere bestemt BMI over 30, mer enn dobler innleggelsesrisikoen ved covid-19. I tillegg koster usunt kosthold helsevesenet 12 milliarder kroner per år; ressurser som kunne kommet forebygging og intensivkapasitet til gode.

Til sammen 1467 covid-pasienter var innom intensiven fra mars 2020 til i dag. Unge under 30 år utgjør over tredjeparten av befolkningen, men fylte kun 57 av sengene – eller 3 per 100.000 unge totalt de nær to årene (snittet i befolkningen er 27 per 100.000). Samtidig har ingen lidt mer under tiltakene enn de unge; både med tanke på yrkes- og studiesituasjon, sosialt liv, forutsigbarhet og psykisk helse. Og ingen har et mer diskutabelt regnskap mellom nytte og bivirkningsbyrde ved vaksinasjon.

Unge – og særlig de som har fått eksempelvis den alvorlige bivirkningen hjertebetennelse eller sterkt forstyrret menstruasjon – kan ved krav om koronapass settes i en uholdbar situasjon. Skal de velge å ekskludere seg selv fra vitale sosiale arenaer, eller risikere en vaksinedose de fleste av dem ikke har nevneverdig behov for?

De kan teste seg inn, sier du. Kan de? Når Aps mål er å beskytte de uvaksinerte, er testing utelukket som opsjon. Ettersom smittsomheten er lik, måtte i så fall også de vaksinerte ha testet seg. Og hvor mye hjelper negative tester, når samtlige på Scatec-julebordet i november var fullvaksinerte og hadde testet seg på forhånd, men omikron-smitten florerte likevel? Muligens gjør ikke denne usikkerheten noe, siden omikron gir vesentlig lettere sykdom? Kanskje intensivkapasiteten avlastes nok om testene fanger opp det meste av deltaen?

Ikke rasjonelt

Hovedproblemet er dog at det passet politikerne snakker om, ikke hensyntar reelle risikofaktorer. Passet er dermed ideologisk, ikke rasjonelt. Irrasjonelt er det også om bare uvaksinerte avkreves negativ test, men ikke vaksinerte, som er like smittsomme. Mangfoldet av logiske brister som disse, øker interessen for psykologiprofessor Mattias Desmets teorier om årsaksmekanismen bak mangelfull refleksjon rundt flere tiltaks eksistensberettigelse.

Uansett om et pass innrettes mot reelle risikofaktorer, kan det bli oppfattet som diskriminerende, og gi grobunn for langvarig splid og boikott av lokalt næringsliv i en god del familier og vennekretser. Og om unge stenges ute mens eldre med særskilte risikofaktorer slippes inn, kan diskrimineringen til og med være juridisk usaklig.

Fyll gatene med roser

Nei, skrinlegg passet, Ap. Fyll gatene med roser og glasset med optimisme over milde omikron, som ser ut til å gi immunitet mot delta. Takk dere selv for å ha hoppet av den autoritære karusellen som har slukt så mye anstendighet over store deler av kloden; ikke minst i Australia, Østerrike, Frankrike og Tyskland. Og sats forebygging, ikke bare intensivkapasitet.