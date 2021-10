Derfor kan EØS redde klimaet

DEBATT: Norges samarbeidsavtale med Europa må være en selvfølge. Den er ikke bare avgjørende for å holde liv i bedrifter. EØS vil også være med på å berge kloden.

«Norge må være blant landene som går foran. Da trenger vi en aktiv Europa-politikk», skriver Tone Grindland.

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland

Det ble nylig klart at EØS-avtalen vil ligge til grunn i gjeldende stortingsperiode. Det gjør at svært mange bedrifter kan puste lettet ut, særlig her i eksport-rettede Rogaland. De vil fortsatt ha forutsigbarhet for sine varer og tjenester.

Samtidig varsler også den nye regjeringen at de skal utrede EØS-avtalen for de neste ti årene. Det kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag, og ønskes velkommen. At regjeringen i den forbindelse vil se på alternativer til EØS-avtalen, er imidlertid helt unødvendig. Det sender feil signaler og kan sette arbeidsplasser i fare.

Klimakrisen er grenseoverskridende og kan kun løses ved forpliktende internasjonalt samarbeid.

Minst like ille er det at EØS-usikkerhet hemmer Norges rolle i det grønne skiftet. Det er nemlig EU som går foran og drar med seg Norge i grønn retning. Det siste positive eksempelet var da den nye Støre-regjeringen nettopp varslet at de ville kopiere EUs mål om CO₂-kutt på 55 prosent innen 2030.

The Green Deal overalt

EUs vekststrategi «The Europan Green Deal» gir nye rammer for markedsutviklingen og vil være altoverskyggende for handel i Europa. Tanken er at EU skal nå klimamålene - samtidig som man legger grunnlaget for ny industri og nye arbeidsplasser. Dette minner mye om ordlyden til Ap-leder Jonas Gahr Støre i pressekonferansen hvor regjeringsplattformen ble lagt fram.

Bedriftene, også de norske, sitter med nøklene til å løse klimakrisen. Men en forutsetning for å kunne utnytte potensialet i det grønne skiftet, enten det handler om industriprodukter som metaller og batterier, havvindutvikling eller salg av kraftsystem- og markedstjenester, er felles regelverk og standarder. Vi må legge til rette for at lokale bedrifter som Beyonder lykkes med sin battericelle-produksjon fra sagflis, at Horisont Energi får vekst når de satser på hydrogen, ammoniakk og karbonlagring og tilsvarende med Norleds omlegging til grønne ferjer. Dette sikres bare gjennom EØS-avtalens markedsadgang og forutsigbarhet.

Må høyne gamet i Glasgow

Vi er forpliktet av Parisavtalen i likhet med de aller fleste andre land. Nå må verdens toppledere høyne gamet under klimatoppmøtet i Glasgow. Norge må være blant landene som går foran. Da trenger vi en aktiv Europa-politikk. Klimakrisen er grenseoverskridende og kan kun løses ved forpliktende internasjonalt samarbeid. Det finnes dessverre ikke nok idealister til å løse klimakrisen. Den må løses på et overordnet nivå – som EU og EØS. Dette har blant andre Grønn Ungdom-leder Hulda Holtvedt sagt før meg, og er verd å lytte til. Gamle slagord må legges vekk. Vi må være villige til å avgi suverenitet for å få forpliktende klimapolitikk. Jeg skal la EU-spørsmålet ligge her. Men EØS skal og må være en selvfølge.