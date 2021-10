Bli med å gå med bøsser for tv-aksjonen!

DEBATT: Tv-aksjonen NRK Plan 2021 går av stabelen søndag 24. oktober! Vi har som mål å besøke alle husstander i Stavanger kommune.

«År etter år er Stavanger den beste storbyen i landet når det gjelder innsamling til tv-aksjonen. Det setter vi utrolig stor pris på og satser på at vi får det til i år også», skriver innsenderne. Bøssa på bildet er fra tv-aksjonen i 2019.

Debattinnlegg

Ann Sesilie Tekfeldt Politisk valgt leder for TV-aksjonskomiteen (Ap) i Stavanger

Anders Dahle Vedholm Fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Rogaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I år er tv-aksjonen tilbake som verdens største dugnad. Etter et digitalt 2020, trenger vi deg som bøssebærer igjen!

Høstens viktigste søndagstur

Nå på søndag har vi behov for over 1200 bøssebærere til å banke på dørene i alle de ni kommunedelene i Stavanger. Vi trenger deg som bor i Søre Ramsvik veg, deg i Hesbyvegen og deg i Rytterfaret. Vi trenger at hele Stavanger hjelper oss med å gå høstens viktigste søndagstur.

Mottaker av det vi skal samle inn er Plan Norge og deres arbeid for jenters rettigheter, og arbeidet for å bekjempe barneekteskap.

Passer det bedre for deg å ha en digital bøsse i år også? Ikke noe problem. Gå inn på www.blimed.no og registrer deg som bøssebærer. I år kan du enten gå med bøsse, ha en digital bøsse eller gjøre begge deler.

År etter år er Stavanger den beste storbyen i landet når det gjelder innsamling til tv-aksjonen. Det setter vi utrolig stor pris på og satser på at vi får det til i år også.

Mottaker av det vi skal samle inn er Plan Norge og deres arbeid for jenters rettigheter, og arbeidet for å bekjempe barneekteskap. Det er dessverre slik at hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene blir hindret i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god fremtid.

Nå ut til tre mill. mennesker

Med årets tv-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Vi skal jobbe for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling, og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen fremtid. Bli bøssebærer på søndag!