Varaordføreren i Sandnes ber om at det holdes folkeavstemning over temaet bompenger. Han kunne jo tatt med ett tilleggsspørsmål i den undersøkelsen: Bør personskatten opphøre? Etter at det ikke ble enighet mellom ordførerne på Nord-Jæren i spørsmålet om rushtidsavgift i revidering av Byvekstavtalen, har det haglet med kommentarer.

De harde ordvekslinger over temaet bompenger og rushtidsavgift er tydelige tegn på at valget nærmer seg. Tydeligst er dette i Sandnes. I intervju med Aftenbladet 7. mars vedgår ordfører Stanley Wirak at det var dårlig håndverk å gå inn for denne rushtidsavgiften han var med på ved inngåelsen i 2017. Det var også full enighet i gruppen ved ny gjennomgang i 2018.

Lukter valgflesk

Kort tid etter snur Wirak helt om og insisterer på at rushtidsavgiften må tas bort. Da skal vi ha i minne at dette var i tiden da det ble arrangert store demonstrasjoner under parolen NOK er NOK. Jeg mistenker ikke siviløkonomen Wirak for ikke å forstå talloppsettene for avtalen. Det er mer å mistenke ham for frykt av valget og håpet det gir å snu kappen etter vinden.

Hele intervjuet lukter valgflesk. De siste meningsmålingene for Sandnes var ikke særlig oppløftende hverken for Ap eller Frp. Ordførerduoen ser nok for seg et løft på målingene dersom de lykkes i sitt bakstreverske felttog.

Risikoen er nok mer sannsynlig at de blir sittende igjen med Svarteper der de påfører oss innbyggere full rushtidsavgift, der alternativet ville blitt bare halvdelen av dette. Aftenbladets kommentator Harald Birkevold skriver etter bruddet: «Stanley Wirak gambler med skyhøy risiko når han nekter å være med på kompromisser om Byvekstavtalen. Enden på visa kan bli full, ikke halv rushtidsavgift».

Ønsker å unngå køkjøring

Knapt noen ønsker å bli belastet med bompenger, men de fleste av oss ønsker å unngå køkjøring. Da kreves det investeringer til mange ulike tiltak. Hvor de midlene skal komme fra er det delte meninger om, men nå har Stortinget sagt at bompenger er tiltaket som gjelder.

Som Sandnesborger i over 40 år, har jeg i over 20 av de kjørt 60 km pr. dag til og fra min arbeidsplass i Stavanger. I noen år benyttet jeg også sykkelen på samme strekket, som til tider ikke tok mye lenger tid enn bilkjøring i rushet. Med bil var dette en tur som ofte tok opp mot en time, ingen lystig tilværelse å stå i bilkø fra Hillevåg og gjennom Sandnes. I dag er det bedre, men fortsatt er det et betydelig potensial til reduksjon av trafikkøene.

Wirak kaster ut påstanden at rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene for de som har mye penger. Han klarer også å uttrykke i et intervju at Høyre gir blanke i Sandnes sine innbyggere. Hvor håpløs fortvilet fremstår han ikke med slike utsagn. Jeg har ikke mye penger, stemmer ikke Høyre, men må innrømme at jeg setter pris på å få redusert køene i distriktet, noe jeg antar gjelder oss alle.