Har du noen gang sittet og hørt mor eller mormor fortelle deg om hvordan ting var i gamledager? At ting var mer tungrodd, fysisk krevende, men at folk hadde mer tid?

Fire generasjoner

Som lita jente vokste jeg opp på en gård, med fire generasjoner i et hus. Oldemor drev gården hjemme, sammen med min farmor. Min oldemor var utdannet håndarbeidslærerinne. Før fylte femti ble hun enke, og endte opp med å leve hele sitt liv på gården. Hun var svært opptatt av å fortelle meg at jeg var viktig, og at jeg hadde mye å bidra med. Min farmor kunne blitt operasanger, men drev gården sammen med min oldemor. Hun var opptatt av at jeg skulle bruke de talentene jeg hadde fått og ikke gjemme dem bort. Min mor som var dobbeltarbeidende lærer og gardbruker, gjorde alltid det hun kunne for at vi barna skulle ha det godt og komme oss frem i livet.

Når jeg er blitt eldre ser jeg hvor mye generasjonene før meg har utrettet. Både fra de små linjene som min egen familie, og de store linjene som 8.marstog og kvinner som står opp for egnes og den neste generasjonens rettigheter. Jeg har i løpet av livets sett utviklingen fra flertallet av hjemmeværende mødre til at flertallet får utdanne seg og være i jobb. At i de politiske partier, også KrF, har gått fra å være mannsdominerte til å bli mer jevne. At kvinner og menn har både muligheter og retten til å ta den utdanningen de ønsker seg.

Sto sammen og kjempet

Jeg er takknemlig for de generasjonene som gikk foran, som gjør at jeg i dag kan være politiker på lik linje med en mann. Som gjør at jentene mine kan utdanne seg til det de vil. Og i det jeg feirer dette, blir en ting soleklart for meg: Dette hadde ikke gått om kvinner ikke sto sammen og kjempet. Og nå er det min tur, og mine døtres tur, og en gang kanskje dere døtres tur. Det er en seiersdag.

Selv om ting er bra, så må vi likevel kjempe for våre rettigheter. For eksempel et Norge med flere kvinnelige ledere, kjempe mot menneskehandel både i Norge og utenfor. Hjemmeværende kvinner i minoritetsgruppene, forfulgte kvinner i andre land, enslige mødre, småbarnsmødre som selv vil bestemme hvor lenge de skal gå hjemme, bestemødrene som sitter på eldreboliger. Det er mye man kan kjempe for, og det føles vanskelig å velge en ting.

Kan endre verden

Men om jeg må velge, så er det dette: At jentene som vokser opp i 2019 skal kjenne hvilken grunnmur de står på. At de skal oppleve både trygghet, raushet og anerkjennelse i det å være jente. At vi overbeviser de om at de ikke bare kan endre Norge, men gjøre endringer utenfor våre landegrenser. At vi som samfunn kan løfte dem opp, enten vi er lærere, mødre, fedre, deres første sjef eller danseinstruktør. Min mann, som er amerikaner, har siden jentene våre var små sagt at «you can change the world», og jeg ser at de tror på det. Jeg vet at jeg tror på det. Mitt ønske er at jentene som vokser opp, skal få kjenne at de står på den samme grunnmuren som meg, som er bygd opp av kvinner som har gått foran. Og minner vi de ofte nok på det, så kan de faktisk endre verden.

Vi må ikke glemme at kvinnedagen også er noe vi feirer. At vi feirer en vei vi har gått, og et samhold som har stått sterkt i generasjoner.