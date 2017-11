Ap fyrer opp under en vanskelig prosess

Som ansatte i en av barnehagene de har vedtatt nedlagt, stiller vi oss kritisk til at Ap går ut å fyrer opp under en vanskelig prosess som krever mye av barna, foreldrene og de ansatte.

Fikk aldri reell mulighet

Vår barnehage ble vedtatt nedlagt da politikerne bestemte seg for å gå vekk fra Rådmannens forslag om nedleggelse av Roaldsøy barnehage. Denne prosessen gikk så raskt for vår barnehages del, at vi aldri fikk noen reel mulighet til å argumentere via FAU/tillitsvalgte for hvorfor det ikke burde bli vår barnehage som ble nedlagt. Istedenfor har vi måttet ta denne prosessen med politikerne lenge etter vedtaket var besluttet.

Fem måneder etter at vi ble vedtatt lagt ned, kom politikerne Dag Mossige (Ap), Rune Askeland (V) og Sissel Knutsen Hegdal (H) på besøk til vår barnehage. På møtet deltok både foreldre og ansatte. En ansatt spurte politikerne om hvorfor vi aldri fikk besøk før vedtak om nedleggelse ble vedtatt, og fikk til svar at vår barnehage var den eneste de ikke hadde besøkt i denne saken. Dette synes vi er svært underlig prioritering av politikerne, med tanke på at vi på dette tidspunkt var den eneste barnehagen som skulle legges helt ned! Og som en av de ansatte sa: «Hvis dette er å gå foran og vise vei (slik mottoet til Stavanger kommune er), ja da går jeg ikke sammen med dere!»

Politikerne hadde en omvisning i barnehagen vår og var helt tydelig ikke klar over at barnehagen nettopp er ferdigstilt etter en omfattende oppgradering. Vi stilte spørsmål til hvordan en tenker at dette er en fornuftig forvaltning av skattebetalerens midler, først å oppgradere et bygg for så å legge det ned kort tid etterpå?

Ap bør tenke seg om

Tilbake til Ap sitt utspill med å sende ut et flygeblad som sier at de er i mot at det legges ned barnehager på Hinna fordi de ønsker å bevare «meget velfungerende barnehager». Hva tenker Dag Mossige og Ap at vår barnehage er, siden den ikke er viktig nok til at de motsetter seg nedleggelse av denne, men heller stemte for en nedleggelse? Vi syns at Ap skal tenke seg godt om før de går ut med skriv som fremhever noen i denne prosessen, for det skaper uro og tvil hos oss som ikke er vurdert som «meget velfungerende» og kan nedlegges uten at politikerne tar seg tid til å se bygget, treffe barna, forelder og ansatte.

Så Dag Mossige og Ap, dere skal slå et slag for alle de gode barnehagene i Stavanger kommune, og ikke bare «Hinnas gode barnehager», for dere er folkevalgt for småbarnsforeldre i alle bydeler!