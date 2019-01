Kan hørselstap framskynde utvikling av demens?

Forskningssjef Geir Selbæk og fagsjef Ellen Melby Langballe ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, viser til nyere forskning som dokumenterer at hørselstap er blant de viktigste risikofaktorene for utvikling av demens, kanskje den viktigste?

Stimulering av hjernen; alle typer mental aktivitet gir som kjent kognitiv stimulering i hjernen og kan forebygge utvikling av demens. Det er viktig å være sosial, også etter fylte 65 år. Sunt kosthold og et aktivt liv er viktig også i voksen alder. Det som er bra for hjertet, er også godt for hjernen!

Fornekter realiteten

Når hørselen svekkes, er det altfor mange som fornekter realiteten, og de er alt for sene til å få høreapparat. Når barnebarna knapt nok orker å være sammen med bestefar lenger på grunn av at han ikke hører hva de sier, da først innser han realiteten. I mange tilfeller har det da gjerne gått to-tre år siden hjelpemidler skulle vært tatt i bruk?

Hørselshemmede tror de hører hva som blir sagt, og bommer ofte i sine replikker. Dette kan føre til misforståelser. Noen tror at personen er dement, men så hører han bare dårlig. De som trekker seg vekk fra diskusjoner og sosiale arenaer kan bli pasifisert, og innesluttet.

Koordinator ansatt i Sandnes

I Sandnes er Kari Aaltvedt ansatt som koordinator. Det er veldig bra. Håpet er at hun virkelig blir brukt, og at hun har ressurser rundt seg til å kartlegge påbegynnende demens. Pårørende må melde om mistanke om utvikling av demens. Det er ikke noe som skal skjules for omgivelsene.

Får en i familien demensdiagnose, rammes hele familien. Hjelpen finnes, bruk den. Nasjonalforeningen for folkehelse og Sandnes kommune samarbeider om et mer demensvennlig samfunn.