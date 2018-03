Store veganlegg er under bygging på Nord-Jæren. Når ein ser på dei nye vegkryssa sør i Sandnes, vest for Sømmevågen i Sola, vest for Byhaugen i Stavanger (Tastakrysset), m. fl., er det lett å forstå at det trengst mykje pengar til fullføring av Bypakke Nord-Jæren.

Føremålet er reduserte klimagassutslepp, betre kollektivtrafikk, nullvekst i personbiltrafikken, betre vilkår for næringstrafikken, m.m. Korleis når ein desse måla på ein akseptabel måte? Kostnadsprognosane for Bypakke Nord-Jæren aukar nå så sterkt at ein ser etter rimelegare løysingar.

Kva er mest effektivt?

Vegnettet har kapasitetsproblem, og ein vil at personbiltrafikken, som brukar aller mest av kapasiteten, skal minska sin andel. Kva bremsar personbiltrafikken mest effektivt? Meir attraktiv kollektivtrafikk og dyrare parkering er viktige tiltak som må gjennomførast. Men verknadene av desse tiltaka er indirekte og treng tid for å visa resultat.

Vil ein ha direkte resultat i tillegg til usikre lokkemidlar og tiltak, vil eg minna om min tidlegare kjepphest: Me treng ein verneplan for flaskehalsane i vegnettet. Flaskehalsane i vegnettet er effektive styringsreiskap. Trafikken ein vil prioritera høgast (kollektivtrafikk, næringstrafikk) kan ein sleppa gjennom kryss, bruer, smale vegstykke, o.l. på enklaste måte, mens lågare prioritert trafikk må nøya seg med restkapasiteten. Medfører dette køproblem for personbilane vil ein fort sjå seg om etter alternative reisemåtar.

Slik bruk av flaskehalsane krev vilje til styring. Finst slik vilje, bør utvalet av tekniske hjelpemiddel vera stort nok til å setja i gang. Slik flaskehalsstyring eignar seg særs godt som tidlege og midlertidige tiltak inntil totalkapasiteten er auka til ønska nivå.

Kva har ein lært?

Detaljerte løysingar for kollektivtrafikken trengst snarast. Korleis er det gjort andre stader, og kva er erfaringane frå bussvegen og kollektivfelta på Nord-Jæren? Konkret: Kva har ein lært av bussvegbygginga i Hillevåg og på Forus? Er midtstilte bussfelt tilfredstillande for trafikkantane? Er kryssing av bilfelta for å koma til bussen trygt nok for eldre og barn? Og har kryssa slik form at kollektivtrafikken får korte reisetider? Utan effektiv trafikkstyring må ein venta lenge på nytten av vegmilliardane.