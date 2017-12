Bomsystemet må bli meir rettferdig

Eg vil takka fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal for at hun tok seg tid og svara på mine spørsmål i Aftenbladet og Solabladet 21. november. Ho framheld nytteprinsippet (dei som bruker, skal betala) som begrunnelse.

Eg tykkjer dette slår svært urettferdig ut. Det som eg påpeikte i mitt innlegg, var det store bomfrie området, som strekker seg frå Sola-Jåtten-Hinna-Mariero-Hillevåg-Ullandhaug-Madla-Kvernevik. I heile dette området kan ein kjøra gratis, kva veg ein vil, med unntak når ein må inn i ein av bomringane.

Trafikken i dette området vil auka kraftig, det sama vil handelen gjera. Gjennomsgangtrafikken sørfrå kan kjøra gjennom Gjesdal og Klepp, gjennom det bomfrie området til Mekjarvik og Rennesøy utan å betala ei einaste krone. Motsatt veg må ein betala ein gong, ut av Randaberg. Desse bør også kunna bidra.

Når eg er ute og kjører i andre områder, tykkjer eg at me stadig vekk møter bomstasjonar og såleis bidreg i det enkelte distrikt. Taket på 2640 kr utgjer 31.680 kr i året. Har familien to bilar som når taket, blir det dobbelte, 63.360 kr. Ja, det er litt av ein skattesmell dei får.

Som eg skreiv tidlegare, er eg ikkje imot bompengar om det trengst, men rettferdig fordeling av dei. Sjølv er eg pensjonist og kan reisa utan om rushtida, men eg føler med barnefamiliane som nok vil bli hardast råka.