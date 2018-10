Står du ved valgløftet ditt, Bollestad?

Jeg skriver for å takke Aftenbladet og pressen for øvrig for å ha gitt folket en nødvendig, saklig opplysende og usedvanlig god dekning av Rogaland KrF sin håndtering av sitt retningsvalg.

Klart meningsberettiget

Jeg er ikke medlem, men skriver også fordi jeg likevel er klart meningsberettiget og part i saken. Foran sist valg beveget partiet seg mot sperregrensen. For å berge partiet og mandater proklamerte de at de ikke ville gå i regjering med Frp. Jeg og mange med meg ble part i saken da vi gikk på dette løftet og stemte KrF.

Takk til partileder Knut Arild Hareide som rakrygget møter oss velgere med respekt og står ved valgløftet han og Olaug Bollestad ga oss da de trengte vår stemme denne valgperioden. Også i den saken imponerer han langt utenfor sitt eget parti og vårt fylke. Takk også til de få i partiet vi ser som med rette kaller et samarbeid i regjering med Frp alt nå et løftebrudd av dimensjoner.

Taus i forhold til løftet

Vi ser forøvrig at Rogaland KrF er taus i forhold til løftet - og at de er godt i gang med selv å ødelegge muligheten for å bli et Folkeparti. Ære være dere i partiet som proklamerer at dere tar avstand fra å gå i regjering med Frp alt nå i respekt for oss velgere.

Takk også til Aftenbladet og pressen for nok å ha skremt noen av de i partiet som ser ut til å være villige til å bryte valgløftet for å komme i regjeringsposisjon alt nå.

Til slutt ber jeg bare om en tydelig tilbakemelding fra Olaug Bollestad på ett spørsmål: Du ga oss et valgløfte, og jeg trenger kun et ja eller nei på spørsmålet: Står valgløftet ditt om ikke å gå i regjering nå med Frp ved lag? (Nå er her å forstå som denne Stortingsperioden).

Partiets retningsvalg er ikke mitt anliggende i dette leserinnlegget. Men jeg ser fram til et nytt Stortingsvalg – og til å lese boka til Knut Arild Hareide!