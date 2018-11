Hvor ble det av liv og lære i Rogaland KrF?

På hjemmesiden til Rogaland KrF står det følgende om fylkeslagets Verdigrunnlag:

«KrF er et verdiparti. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser. Til sammen representerer KrFs verdisyn og ideologi en tredje vei i politikken. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Disse fellesskapene bidrar til at makt spres i samfunnet og ikke begrenses til noen få mennesker og strukturer. Vårt mål er å skape et godt samfunn med livskvalitet for hvert enkelt menneske. Den kristendemokratiske ideologi innebærer et helhetlig menneskesyn der likeverd, fellesskap og mangfold, nærhet, solidaritet og forvalterskap er sentrale verdier. Rogaland KrF går til valg på et program som setter menneskeverdet i sentrum. Vi mener at alle er like verdifulle, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, produksjonsevne, etnisitet eller religion.»

Basert på det som skjedde forrige lørdag på det ekstarordinære årsmøtet i Rogaland KrF, lurer jeg på om Rogaland KrF virkelig står for disse verdiene?

Hvor ble det av den radikale omsorgen for de som representerte mindretallet?

Hvor ble det av samspillet mellom de enkelte delegatene?

Hvor ble det av bidraget til maktfordeling?

Hvor ble det av menneskesynet om likeverd og solidaritet?

Og hvor ble det av tanken om at alle er like verdifulle?

Jeg bare lurer, og jeg tror ikke at jeg er den eneste ...