De klare og voldsomme reaksjonene på innføringen av den nye bomringen på Nord-Jæren vitner om at noe må være helt feil i folks øyne.

Har kunnet bevege seg effektivt

I utgangspunktet har fordelen på Nord-Jæren vært at folk kan bo ganske fritt og bevege seg enkelt og effektivt til opplevelser i naturen, bysentra og til arbeidsplasser. Eksempelvis kan en her ta en rask tur til Solastranden eller havet når som helst.

Flere områder i Stavanger by, relativt nære sentrum, er åpne og grønne områder. På deler av Ullandhaug befinner en seg nærmest «på landet» samtidig som en er midt i byen.

Bergen og Oslo er helt andre byområder enn byene på Nord-Jæren ved at de bl.a. er langt større og tettere med helt andre lokale klima- og luftforhold, samt kollektivtransport som har eksistert lenge.

Gode kollektivløsninger i vårt område som kan konkurrere med moderne biler i alle slags utgaver virker å ha en lang vei å gå.

Sykler med batteri som farer raskt omkring er et gode, men og en ny trussel i trafikkbildet. Leddbussene inne i sentrum av Stavanger er dårlig tilpassa de trange forholdene der og må stadig bryte trafikkregler gjennom rundkjøringer og ved at snuten feier inn over fortau. Nye ineffektive løsninger fra Vegvesenet på Tjensvoll og i Hillevåg har høstet solid kritikk.

Den nye trafikkregulerende medisinen med tette bomringer rundt byer og tettsteder som skal finansiere for bedre veier og er foreskrevet av Vegvesenet og politikere, virker foreløpig å ha sterke bivirkninger for pasienten. Sentrum i byene kan lett bli tapere når parkeringsavgifter i tillegg skyter i været. Billistene er jo så mange, og alle har viktige ærend og mål på siden av vanlige jobbreiser – spør de som kjører. Ordningen virker å ramme blindt, tilfeldig og urettferdig med drøye konsekvenser for mange.

Burde vært føre var?

Normalt burde en kunne forvente at saken var forsøkt utredet slik meningen var og folk kunne få sagt sitt. Vanskelig å finne grunnen til at det ble slik som det er nå – konsekvensene får vente til eksperimentet eller testen er kommet et stykke videre. Det hadde vel vært bedre med en føre var holdning?

Andre løsninger som er effektive, sannsynligvis mer rettferdige og mindre byråkratisk finnes heldigvis og kan raskt settes ut i livet.