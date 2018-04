Gjemselund stadion må være et av de minst stavangerske stedene i Norge. Langt inni de store skogene mot Sverige, der hvor de har elver i stedet for hav, ligger den på en tange langs Glomma. Ingen fjell å se, ingen fjorder, bare langstrakte jorder med grunt jordsmonn. På denne gudsforlatte fotballbanen sto jeg og frøys andre påskedag og gjorde noe jeg aldri har gjort før. Jeg sang meg gjennom en hel fotballkamp. Sammen med noen hundre andre supportere, bortekampfenomenet Viking-Oslo forsterka med Hordene, ropte og sang jeg på «gyttane» i nitti samfulle minutter.

Alltid kvidd meg

Jeg har alltid kvidd meg for å heie for høyt på fotballkamp. Når Viking skårer eller dommeren åpenbart er blind, skriker jeg stemmen av meg. Men ellers syns jeg det er vanskelig. I snart førti år har jeg alltid vært litt for redd for å ikke klare å holde takten, eller ennå verre, være han som roper «Viking» en gang for lenge, og i stedet for å være en del av et talekor, bli den ensomme stemmen alle snur seg mot.

Vi ropte og sang

Sånn var det ikke på Gjemselund under åpningskampen mot Kongsvinger. Vi ropte og sang fra det sjette spilleminuttet. Først etter det sjette fordi det ble holdt ett minneminutt for den nylig døde Kongsvingerspilleren Adrian Ovlien før det. Etter det sang vi. Og ropte og klappa. Så mye og så høyt at Kongsvingers sin keeper, tyskeren Tobias Trautner, da dommeren blåste til pause kom springende for å fortelle oss, bortesupporterne, at «What you are doing is amazing».

Det strålte glede, stolthet og samhørighet av dem.

Men er ikke Trautners gest eller den overraskende gleden over å delta i Stavangers største blandakor som gjør at jeg skriver dette. Det er fjeset til Markus Nakkim da han kom mot oss etter kampen. Det er hylet til Tommy Høiland da han kom springende med hele resten av laget på ryggen etter 1-0 skåringa. Det strålte glede, stolthet og samhørighet av dem.

Ga alt

Sju spillere debuterte for Viking i denne kampen. De lokale, som Tord Salte, Viljar Vevatne og Zlatko Tripic veit kanskje hva som venter dem mot Mjøndalen i Stavanger på søndag. Men de innlånte unguttene, panserstopperne Nakkim og Østigård, og engelskmannen Jordan Hallam, de veit det ikke. På Gjemselund spilte de på et lag som ga alt i alle duellene, som spilte direkte fotball med innsats og trøkk. Men de spilte også på et lag som fikk tilbake fra supportere som sang og jubla med hjertet utapå skjorta. Noen av disse spillerne er på lån hos oss. Om Viking skal rykke opp fra Obos i år, og ikke minst, om Viking skal tilbake som topplag i Norge, så må sånne spillere ville spille i Viking også etter at utlånet går ut.

Nå gir nedrykket til Obos en tvungen mulighet til å bygge på ny.

Laget trenger hjelp

Viking kommer ikke til å ha økonomi til å lønne spillere som helst vil være i Rosenborg. Men snart tjue års erfaring har også vist at Viking ikke har klart å bli den klubben man påstår å være gjennom å bruke penger heller. Nå gir nedrykket til Obos en tvungen mulighet til å bygge på ny. Til å satse på lokal talentutvikling, unge spillere og moderat pengebruk. Bjarne Berntsens laguttak på Kongsvinger viser at han som trener er villig til å gjøre den satsningen på alvor. Men han trenger hjelp. Laget trenger hjelp.

Penger og lønninger er fortsatt ikke alt i fotballen. Glede, lagfølelse, stolthet og innsats spiller en rolle. Det syns i fjeset til Markus Nakkim på mandag. Men jeg er redd for at fjeset ikke blir det samme etter Mjøndalen-kampen. Ikke fordi spillerne, laget eller Berntsen kommer til å være dårligere, eller gi mindre, men fordi Viking stadion ikke er Gjemselund. Stadion er stor, den kommer til å være halvfull. Og Hordenes sang vil drukne i tausheten til sensurkomiteen på langsidene.

Trygt og godt

Det å spille på hjemmebane i Stavanger kan ikke være en muntlig eksamen for laget. Det må være som å komme hjem til jul. Trygt og godt og et sted du er garantert å få støtte nesten uansett hva du gjør. Vi må gi Høiland, Nakkim, Vevatne og de andre ti ganger så mye støtte når vi er ti ganger så mange som vi var på Kongsvinger. Det vil bidra til gjøre Viking til en storklubb i framtida, langt mer enn allverdens kronerullinger. Det høres kanskje klamt ut og ustavangersk ut å oppføre seg sånn som publikum. Men etter å ha sunget meg gjennom 90 minutter på Gjemselund så kan jeg fortelle at det faktisk er veldig, veldig godt.

