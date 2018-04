Jonas Gahr Støre er nå i opposisjon. Da er det selvsagt medialt opportunt å fremsnakke alle eksisterende helsetilbud og etterlyse helseministerens engasjement i smått og stort. Ministeren på sin side vasker sine hender og henviser til «linja», foretaksmodellen, det lokale styret, og alt annet som kan flytte søkelyset fra ham over på det lokale helseforetaket, hvis faktiske handlingsrom på det nærmeste er illusorisk.

Regjeringen bestiller, SUS har med å levere.

Ryggen mot veggen

Begge er svorne tilhengere av en helsetjenesteorganisatorisk status quo. Så langt forløper det politiske spillet oppskriftsmessig. Stavanger universitetssjukehus (SUS) har bestemt seg for å konsekvensutrede tjenesten i Egersund. Og har vært åpen om at nedleggelse av blant annet en rehabiliteringsavdeling kan bli utfallet. Som de fleste av landets offentlige helseforetak står SUS med ryggen mot veggen. Regjeringen bestiller, SUS har med å levere. Selv om ikke alle lovnader, krav og nye oppgaver fra sentralt hold utløser korresponderende ressurstilførsel. I tillegg må SUS sette av egenkapital og låne penger til påkrevde nyinvesteringer. Denne finansieringsmodellen av norsk, offentlig spesialisthelsetjeneste har bred støtte.

Uhellig allianse

De to politiske hovedfløyene har tilsynelatende funnet hverandre i en slags uhellig allianse av velment, sentralstyrt planøkonomi og pålagt markedsliberalisme i et ikke-eksisterende marked. Dette er øyensynlig et arrangert ekteskap Stortinget kan stille seg bak.

I en slik virkelighet dikterer myndighetene hva foretakene skal produsere, og hvordan de skal kompenseres. Da burde ingen, spesielt ikke en tidligere helseminister, overraskes av at helseforetakene innretter seg nøyaktig slik den politisk bestemte modellen forutsetter: Vi effektiviserer og kutter overalt hvor det er mulig for å oppfylle lovpålagte oppgaver. Og, ikke minst; skrape sammen noen skarve kroner til sårt tiltrengte nybygg. Dette er resultatet av en villet politikk som begge de nevnte politikere synes enige om.

Alternativ til sykehjemsplass

Som de fleste andre er jeg glad for det tilbudet SUS har opprettholdt ved rehabiliteringsavdelingen i Egersund. Jeg har selv sendt flere pasienter dit på opptrening etter diverse ortopediske inngrep. Men la oss være ærlige: Rehabiliteringsavdelingen i Egersund har også vært brukt som et alternativ til sykehjemsplass i hjemkommunen når slik plass ikke var å oppdrive. Helsedirektoratet har lagt føringer for hvilken type rehabilitering som er spesialisthelsetjenestens ansvar, og hva kommunene skal levere. SUS sin virksomhet i Egersund har i stor grad tilhørt sistnevnte kategori. I den pressede situasjon SUS er i, kan ingen forvente at vi fortsatt skal tilby tjenester som strengt tatt er et kommunalt ansvar.

Alle enheter ved SUS gjennomgår kontinuerlig effektivisering. Vi kutter sengeplasser, vrir aktivitet fra døgn til dag (selv om det er «ulønnsomt»), utnytter hver operasjonsstue maksimalt, oppretter dagposter, styrker kompetanse i front for raskest mulig avklaring og snur hver sten for å få mest mulig ut av hver helsekrone. I en situasjon hvor alle presses til det ytterste, kan ikke enkelte enheter fredes.

Ingen beslutning er fattet

Ledelsen ved SUS konsekvensutreder nå virksomheten i Egersund. Prosjektgruppas rapport blir klar i siste halvdel av april. Ingen beslutning er fattet. En slik beslutning skal og bør ikke påvirkes av distriktsjournalistisk polemikk, en tidligere helseministers opportune politiske spill, lokalpolitikeres egeninteresse eller antall hoder i et eventuelt fakkeltog. En slik beslutning skal kun ta hensyn til saklige, helsefaglige argumenter. Det er på det grunnlag vi kommer til å vurdere konsekvensutredningen, og det er forhåpentligvis etter samme prinsipp styret i Helse Stavanger kommer til å fatte sin beslutning.