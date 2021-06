Jeg håper mange kommer på festen

DEBATT: Jeg skriver dette i beste mening for å minne om at Den norske kirke har utrolig mange medlemmer, inkludert meg, som gleder seg over at Kirken deltar i Pride.

«Jeg er ganske sikker på at dersom Jesus hadde levd i dag, ville han gått aller først i Pride, fordi han alltid så hele mennesker og ikke bare det stempelet noen prøvde å sette i pannen på dem», skriver Thor Magne Seland. Her fra Pride i 2019. Foto: Tommy Ellingsen

Debattinnlegg

Thor Magne Seland Nestleder i Stavanger bispedømmeråd

Juni måned er farget med regnbuen. Både symbolsk og med flagg. For å markere og feire at det å være skeiv er en menneskerett. Vi i Stavanger liker å være annerledes så vi tar feiringen i september. Men det er bare fordi da får vi feire dobbelt så mye.

Kirken hører hjemme i livene til alle. Og bør derfor delta også på Pride.

Positiv opplevelse

Første gang jeg gikk i Pride-tog var i 2018. Da under fanen til Høyre siden jeg var politisk aktiv. Året etter gikk jeg under fanen til «Kirken på pride» siden jeg stilte som kandidat til kirkevalget. Det var en positiv opplevelse. Jeg fikk på toppen av det hele holde preken i Domkirken under gudstjenesten «Skeiv i sjelå» søndag 8. september 2019. Dagen før valget.

Nå sitter jeg i Stavanger bispedømmeråd valgt inn for Åpen folkekirke. Uten Åpen folkekirke er jeg ganske sikker på at vedtaket fra kirkemøtet i 2016 ville blitt et annet. Nå har vi levd med to syn i fem år. I vårt evighetsperspektiv er min første tanke: «Blott en dag, et øyeblikk om gangen».

Therese Egebakken liker ikke Pride. Det er hun tydelig på i Aftenbladet 8. juni. Det er hun i sin fulle rett til ikke å like. Men hun stopper ikke der. Hun vil at Kirken skal la være å delta også. Fordi det krenker hennes syn på det å vie likekjønnede, som er noe hun er motstander av, og at Kirken da tar parti. Dette kan ikke stå uimotsagt. Når kirken i to tusen år har klart å påføre mennesker skam og skyld er det fint at dagens kirke viser med tydelighet at den

mener alle er like mye verdt. Jeg er ganske sikker på at dersom Jesus hadde levd i dag, ville han gått aller først i Pride, fordi han alltid så hele mennesker og ikke bare det stempelet noen prøvde å sette i pannen på dem.

Invitert med på festen

Therese Egebakken, du er invitert med på festen. Det er lov å takke høflig nei og si at det ikke passer. Men det betyr ikke at du kan avlyse festen for alle oss andre. Ditt syn er ikke krenket eller mindre selv om mange feirer det motsatte. Du får uttrykke din mening og det er akseptert i Kirken.

Du kan lage din egen markering, og noen av arrangementene til deg og dine meningsfeller er vel det? Men Kirken hører hjemme i livene til alle. Og bør derfor delta også på Pride. Det gjør ikke Kirken mindre, men større.