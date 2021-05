Selvsagt må vi alle bruke 22. juli

DEBATT: Ole Gjems-Onstad skriver 6. mai i Aftenbladet at Arbeiderpartiet misbruker 22. juli fordi de vil opprette en ekstremistkommisjon hvis de vinner regjeringsmakt.

«I Norge sitter det 77 par med foreldre som har levd 10 år i smerter fordi noens hat drepte det fineste de hadde», skriver Per Anders Langerød. Her Jens Stoltenberg på Utøya i 2020. Foto: Berit Roald

Debattinnlegg

Per Anders Langerød Overlevende og stolt AUF-er

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gjems-Onstad er et perfekt eksempel på hvordan debatten etter 22. juli har gått feil. Vi må kunne forfølge terrorister og ekstremister som vil fysisk angripe og drepe andre mennesker for meningene de har, uten å bli beskyldt for å ville kneble demokratiske meningsmotstandere. Det er når man ikke forfølger voldelig ekstremisme, at man misbruker 22. juli og knebler alle som deltar i den demokratiske debatten.

22. juli må brukes

Dette handler ikke om å ivareta ytringsfrihet, men å bekjempe politisk vold. 22. juli må brukes, av Arbeiderpartiet, av regjeringen, av alle som tror på demokrati og som vil bekjempe politisk vold. Hvorfor er det et spesifikt problem for arbeidet mot ekstremisme at personene som ble rammet hadde bånd til Arbeiderpartiet, og at ekstremisme er noe Arbeiderpartiet vil gjøre noe med?

Dette handler ikke om å ivareta ytringsfrihet, men å bekjempe politisk vold.

Jeg mistenker jo også at Gjems-Onstad som er opptatt av ytre høyres ytringsfrihet, ikke helt forstår omfanget av det han snakker om. Så la meg ta en repetisjon. I Norge sitter det 77 par med foreldre som har levd 10 år i smerter fordi noens hat drepte det fineste de hadde. 10 år med dritt, med voldsom sorg, panikk, angst, depresjon, arbeidsledighet og endeløse timer hvor man ikke ser håp. 325 personer rundt regjeringskvartalet og nesten 600 ungdommer på Utøya mener retten befant seg i livsfare, mange av dem inkludert meg, ble utsatt for målrettet drapsforsøk. Rett under 1000 personer som på grunn av hat har måtte leve 10 år med angst, depresjoner, panikk, frykt, redsler, fysisk sterke smerter, funksjonsnedsettelser, skuddsår, sinne, rusbruk, frykt for fremtid og redd for å dø.

Ethvert samfunn forplikter å beskytte mennesker fra slik fryktelig voldsbruk, redsler og smerter. Gjems-Onstad kommer, som sine meningsfeller som kritiserer 22.julidebatten, ikke opp med noen særlig andre og bedre forslag for å bekjempe ekstremisme. Det er ikke første gang. Det eneste han viser til er at venstresiden må ta avstand fra voldsbruk. Det er en avsporing og betegnende når det i Norge utelukkende er høyreekstreme som har stått for den politiske volden.

Konkrete forslag

Vi ønsker et samfunn uten politisk vold. Alle som vil kan bli med dit. Men for å klare det må vi vite mer om hva vi kan gjøre for å komme den politiske volden til livs. En kommisjon er en måte å gjøre det på, og det finnes sikkert andre virkemidler. Debatten om 22. juli burde heller handle om det. Om konkrete forslag til hva vi nå må gjøre med 77 drepte fredelige mennesker i demokratiets tjeneste når vi skal til et samfunn uten politisk vold. Hva slags forslag har du å komme med her Gjems-Onstad?