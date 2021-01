Folk kan bli flinkere til å fyre rett med ved

VEDFYRING: Å svartmale vedfyring er lite konstruktivt, spesielt hvis en ikke kommer med samfunnsmessige akseptable og reelle alternative løsninger.

Lokale myndigheter, som Stavanger kommune, kan bestemme om de vil legge til rette for redusert luftforurensning. Gulroten kan være direkte økonomisk tilskudd for a skifte ut gamle vedovner. Foto: Sven Emil Refseth

Øyvind Skreiberg Sjefforsker hos SINTEF Energi

I sitt innlegg «Vi har ikke tid til å vente på at folk bytter ovner» i Stavanger Aftenblad argumenterer Harald N. Røstvik igjen for en opptrapping av kampen mot luftforurensning. Røstvik skriver at kjøp av ny ovn, er for lite og for sent.

Hvis strømmen går

Sannheten er at kun nye og rentbrennende ovner har blitt solgt på det norske markedet siden 1998, og mer enn 60 % av dagens vedovner som er i regelmessig bruk, er rentbrennende. Fakta er at luftforurensningen i Norge kontinuerlig reduseres, også i Stavanger, med bidrag fra redusert luftforurensning fra nye vedovner.

Røstviks ønske er at myndighetene må på banen og forby bruk av enkelte vedovner og at det bør være forbudt å fyre på dager med stille, kaldt vær. Dette vil redusere luftforurensningen, men det vil også være samfunnsmessig inngripende.

Strøm og teknologier som baseres seg på strøm er bra, men hva skjer når strømmen blir borte over lengre tid i en kuldeperiode? Muligheten for å fyre med ved er en del av vår nasjonale beredskap. Vedfyring er et viktig tema, og diskusjon er viktig. Men, til syvende og sist er det handling som teller. Forskning og teknologiutvikling samt innføring og riktig bruk av teknologien er nødvendig. Vi som forsker på dette vil fortsette å bidra til ytterligere redusert luftforurensning fra vedfyring.

Gulrot eller pisk?

Lokale myndigheter, som Stavanger kommune, kan bestemme om de vil legge til rette for redusert luftforurensning utover eksisterende tiltak, ved å tilby en gulrot eller å svinge pisken. Gulroten kan være direkte økonomisk tilskudd for a skifte ut gamle vedovner, som vil gi raskere utskiftning. Pisken kan være å forby vedfyring på dager hvor luftforurensningen ligger an til å komme på rødt nivå.

Men, det alle kan gjøre allerede nå er å fyre riktig, å forbedre fyringsteknikken, i sine nåværende vedovner. Her kan lokale myndigheter bidra ved å bevisstgjøre egne innbyggere – ved å formidle riktig fyring, og kanskje involvere feiere og brannvesen.

