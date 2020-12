En hyllest til hullet i Tanke Svilands gate

BYHULLET: Vi har nå levd sammen med denne digre gropen siden året før oljeprisen og kronekursen krasjet, og ingen med vettet i behold ville bygge nok et hotell i Stavanger.

Hullet har blitt et monument over vår tid, og illustrert hvor sårbar vår økonomi egentlig er. Ja hvor sårbare vi egentlig er. Det viser hva vi har i vente om vi ikke legger om vår oljeavhengighet. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Pål Asle Pettersen Rødt Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hullet vårt har overlevd to ulike kommunestyrer, og stått fjellstøtt mot forsøk på tvang fra frustrerte politikere. Det har ikke latt seg skremme av trusler om bøter, rettssak, eller ekspropriasjon. Og det har trosset utbyggernes fikse og flyktige ideer om midlertidige parkeringsplasser eller bolighus.

Men nå kan det virke som at tiden er ute for vårt kjære krater. Fornøyde utbyggere kunne tirsdag melde at hotellhullet ikke lenger skulle forvandles til hotell, men boliger, arbeidsplasser og en diger mathall. Utbyggerne er ikke snauere enn at de skal gjøre hullet om til en ny samlingsplass for innbyggerne i byen vår.

En klype salt

Nå skal vi vel ta slike planer med en stor klype salt. Det er ikke første gang noen har stått fram i byens avis og villig lagt ut om planene for tomta, snarere tvert imot. I 2017 skulle det bli boliger og parkeringsplass, men det ble litt kluss i planene da tomteeier, Aton AS, ikke var villig til å utbedre fortau, sykkelsti og vei. I 2019 planla man hotell.

Denne gangen er det derimot alvor, skal vi tro utbyggerne. Det kan derfor se ut til at vi nærmer oss enden på hullets levetid. Men fortvil ikke. Vi må nok leve med hullet i enda noen år mens planene får det nødvendige godkjent-stempelet av politikerne, kontrakter inngås og byggearbeidet tar fatt.

Jeg må innrømme at jeg har lært å bli glad i dette hullet i løpet av de årene jeg ukentlig har kjørt og vandret forbi denne trafikkfarlige og syklistfiendtlige strekningen på vei til og fra sentrum eller jobb. Ja, jeg mener nesten vi burde fredet den digre gropen, og gjort det til vårt eget byhull.

Monument for vår tid

Hullet har blitt et monument over vår tid, og illustrert hvor sårbar vår økonomi egentlig er. Ja hvor sårbare vi egentlig er. Det viser hva vi har i vente om vi ikke legger om vår oljeavhengighet. Hvordan samfunnet vårt stadig oftere vil bli satt på pause ved svingende oljepriser i fremtiden. Og hullet kan minne oss på at det haster å få til en forandring.

Hullet fungerer dessuten som en daglig påminnelse om at vi ikke bør overlate til eiendomsutbyggere å ta ansvar for utviklingen av byen vår. For det er ikke akkurat trafikksikkerhet, eller trivelige nabolag som står i sentrum der i gården. Det har Aton AS og Kjell Madland blitt et prakteksempel på i denne saken.

Som en avsluttende kuriositet, så viser det seg at hullet vårt har blitt et yndet hekkeområde for måker. Så det blir ikke bare jeg som kommer til å savne vårt kjære hull.

Ja, jeg mener nesten vi burde fredet den digre gropen, og gjort det til vårt eget byhull. Hullet har blitt et monument over vår tid, og illustrert hvor sårbar vår økonomi egentlig er. Ja hvor sårbare vi egentlig er.