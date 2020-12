Opp av sofaen! No! Det står om korleis vi skal leve

KRONIKK: I eit butikkvindauge i Bergen såg eg ein plakat med følgjande tekst: «Vil du ha butikker her i fremtiden, må du bruke oss i dag.»

Frå Spiseleg byfest i Lervigtunet park på Storhaug i 2016. Skal det bli noko liknande neste sommar, må vi alle vere med på å halde liv i dei som byr på mat og drikke, og underhaldning òg – og vi må gjere det no og framover vinteren og våren. Vi må jage vekk konkursspøkelset. Foto: Jan Inge Haga

For godt over eit år sidan flytta eg attende til Stavanger etter å ha budd andre stader i trettifem år. Eg ville nærmare sonen min og familien. I ettertid tenkjer eg stadig at det er det luraste denne aldrande mannen har gjort på mange år.

Prosessen med å finne stad å bu var kort og effektiv. Som urbanistruralist (er det noko som heiter det?) visste eg intuitivt at Stavanger øst var staden for meg. Lervig–Siriskjær-området. No bur eg med urban utsikt til park, kanal, fjord og Ryfylke-heier og har kort veg til Godalen med herleg tur- og uteområde. Men best av alt er den nye bydelen min. Eit slags Grünerløkka light med det meste eg treng av treningssenter, butikkar og dessutan spennande kaféar, restaurantar, barar og konsertscener med variert tilbod ute og inne.

Stader for varme sommardagar og lange, lyse kveldar. Stader der ein kan vere anonym eller sjå og bli sett. Der ein kan vere med familie og vennar. Oppleve god service og det hyggelege med å bli kjend att av kelnerar og oppleve at ein får stamplassar.

Ny verkelegheit

Men så kom koronaen og jaga oss heim. Å gå ut blei utrygt. Som om ein stadig såg seg over skuldra for å sjå om nokon som ville oss vondt, kom snikande etter. Til vi blei vande med situasjonen. Til vi fann ut at om vi følgde spelereglane, så gjekk det bra. Til vi fann ut at utestadene tok pandemien på alvor. Fekk koronareglement, Antibac ved inngangsdøra, færre stolar og større avstand mellom gjestane.

Nokre stader er det også minimal kontakt mellom serveringspersonale og gjestar fordi vi kan bestille det vi vil ha via mobilen og betale med Vipps. «I nøden spiser fanden fluer, og naken dame lærer å spinne.» Så det har humpa og gått på eit vis, sjølv om utelivsbransjen har sett skrifta på veggen og ordet «konkurs» blinke som julelys på overdekorerte hus.

Ansvarlege for drift fortel om nattesvevn som blei borte med fallande omsetnad. Om det å pantsette hus for å sikre vidare drift og hindre at folk mistar jobben. Om det å ta opp nye lån for å halde ut enda ei stund. Om det å selje bilen i eit fortvila forsøk på å unngå å stengje. Om det å utsetje alt anna som medfører utgifter fordi kvar ei krone blir borte i det store sluket. Og inst inne veit mange av dei at uansett kor mykje dei satsar og ofrar, så er alle tiltaka ein versjon av å pisse i buksa for å halde varmen.

Grete Løndalen fra Sunde var en av de aller siste gjestene på Ostehuset i Stavanger sentrum. Iselin Klausen mister jobben og går en usikker førjulstid i møte. – Jeg må nok søke jobb, sier hun. Foto: Fredrik Refvem

Folketomt

I tillegg kom mørketida sigande. Som ho gjer kvart einaste år. Og med mørketida følgjer stormane. Og regnet. Og paraplyane. Og dei evinnelege allvêrskleda med refleksbrikker –eller Vestlands-bunaden, som dei òg blir kalla. Og bilar som dusjar oss med sølevatn.

Kven pokker vil gå ut då? Om vi ikkje må? Vi blir fanga. Hamnar i uvêr-husarrest. Finn fram kosedressar og ullpledd. Tenner stearinlys i kvar ein krok. Drikk kakao. Sofaen, med prima utsikt til tv-skjermen, blir naudhamn til det ein gong på vårparten lysnar i horisonten og det freistar å legge ut på igjen.

Så skjer det som også skjer kvar einaste haust og vinter. Gatene blir folketomme. Som om det er portforbod. Ekstra tomme i år på grunn av pandemien som speler på lag med mørketida.

Ein konsekvens er at også serveringsstadene er folketomme. Kelnerar og barkeeperar heng ved disken. Kokkar vaskar benkeplater endå ein gong og kastar håpefulle blikk mot inngangsdøra. Men, nei. Bortsett frå ein og annan slengjar, glimrar gjestane med sitt fråvær.

Til slutt er det ingen veg utanom. Så langt, og ikkje lenger. Dørene blir stengde. Avisene melder at populære, veletablerte, velrenommerte etablissement går konkurs. Snart kjem det gråpapir for vindauga og «Til leie»-plakatar.

Slik er det no: Konsert med Geir Zahl på Folken i november i år med sitjeplassar, god plass mellom borda og trygt for smitte. Foto: Pål Christensen

Slik vil vi ha det på nytt: Tett atmosfære og tett mellom folk, som då Tøfl spelte på Tou Scene i desember for to år sidan. Men vil musikarar og arrangørar overleve om vi ikkje kjøper billettar no òg? Foto: Kristian Jacobsen

Opp til oss – igjen!

Vi er gode på dugnad i Noreg. Veldig gode, faktisk. I månadsvis har vi deltatt i koronadugnad. Bidratt til å halde smittetala nede. Vore møkka leie til tider, men stått på og bidratt likevel.

No må vi kaste oss ut i endå ein ny dugnad. Ein utelivsdugnad. Vi må opp av sofaen, blåse ut stearinlysa, finne fram att utekleda, få med oss familie og vennar og kome oss ut dørene. Til favoritt-kaféen, -restauranten, -baren.

«Men er ikkje det utrygt?» spør du kanskje. Nei! Ikkje om vi følgjer reglane om avstand og god hygiene.

Det hastar, faktisk. Vil vi ha serveringsstadar her i framtida, vil vi ha samlingsplassar der vi kan nyte god mat og drikke når dagane blir lange og varmen set inn, – ja, då må vi faktisk ta oss på tak og bruke dei i dag!

