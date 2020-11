Vil du ha byen din i morgen, bruk den i dag!

HANDEL: Vi i Miljøpartiet De Grønne har ikke akkurat for vane å heie på økt forbruk. Vi heier likevel på kortreist handel av kvalitetsvarer i Stavanger sentrum. Og vi ønsker oss et levende og mangfoldig bysentrum også etter korona.

Det er viktig at vi ikke setter strengere regler for oss selv enn det myndighetene har satt. Det er fortsatt lov, og fullt mulig, å dra til byen for å handle til jul. Vi må bare være litt lure og spre oss litt ut. Foto: Fredrik Refvem

Ingvild Sørensen Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Bysentrum i Stavanger er en skatt. Vi har koselige og bilfrie bygater, vinterlys og fine nisjebutikker. Det blir nok jul til slutt i år også, men det er mye som er annerledes i år. Vi må holde avstand og passe på så vi ikke smitter hverandre.

Men det er viktig at vi ikke setter strengere regler for oss selv enn det myndighetene har satt. Det er fortsatt lov, og fullt mulig, å dra til byen for å handle til jul. Vi må bare være litt lure og spre oss litt ut. Vi må holde oss hjemme når vi er litt snufs, og vi må vaske hendene.

Nisjebutikkene i byen er sårbare i den perioden vi er i. De har vasket, skrubbet, skurt og spritet i månedsvis. De legger til rette for at folk skal kunne handle hos dem på trygt vis. Nå er det vår tur til å kjenne vår besøkelsestid.

Butikkene i sentrum tilbyr hjelp, smilende betjening og muligheten til å ta og kjenne på varene. Mange tilbyr til og med gratis hjemkjøring av varer. Flere tilbyr klikk og hent, eller du kan ringe og bestille varene og få dem hjem på døra. Noen tilbyr muligheten til å åpne butikken bare for deg, etter avtale. Og nå som mange også har hjemmekontor, er det kanskje mulig å skyve litt på arbeidstidene, slik at ikke alle trenger å stå i kø for å kjøpe julekjolen lørdag klokken 12?

Og glem ikke dem som tilbyr kultur- og matopplevelser! Det går an å gi gavekort til jul på både kino, teater, konsert og take away. Personlig er jeg redd for at vi kun har store kjedebutikker, pregløse hamburgersjapper og amerikanske kaffebarer igjen i Stavanger når dette er over. Jeg er sikkert ikke den eneste. Ta julehandelen i byen i år. Det er enkelt å handle på nett fra sofaen din. Men vil du ha byen i morgen, må du bruke den i dag.

