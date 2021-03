Ønsker parkeringsplasser for raske ærend

DEBATT: Det må være fullt mulig å lage et system der man kan «bestille» parkeringsplasser akkurat som man bestiller sete på fly eller kino, eller bildelingsbil fra Bilkollektivet.

«De strategisk plasserte parkeringsplassene for raske ærend er utrolig viktig i en travel hverdag», skriver John Peter Hernes. Foto: NTB Scanpix

John Peter Hernes Kommunalråd i Stavanger (H)

Mange har engasjert seg og vært bekymret for tilgjengeligheten til sentrum etter hvert som trafikkmønsteret gradvis vil endres i årene fremover. Alle er enige om at vi vil ha et triveligere sentrum som yrer av liv. Og det er jo ingen tvil om at de hyggeligste gatene er gågatene. Kirkegata i Stavanger var jo i sin tid Norges første gågate.

Vi vet at 30-50 av trafikken i bysentrum er «letekjøring», der folk surrer rundt i jakten på et sted å parkere.

Korttidsparkering

Men vi vil slå et slag for en liten, men viktig detalj som vi mener er svært viktig, selv om det tilsynelatende bare er en del av det totale tilbudet, nemlig korttidsparkering. Parkeringsplasser i og nær sentrum er det et veldig godt tilbud på, og i forhold til de fleste andre bysentrum er prisene lave. Av erfaring vet vi at det for eksempel på en lørdag er både raskere og enklere å finne parkering i sentrum, enn ved flere av regionens kjøpesenter.

Parkerte biler på gateplan er ikke akkurat det som pynter opp og gir et trivelig miljø. Så gateparkering for dem som står hele eller halve dager, kan med fordel flyttes inn i parkeringsanlegg.

Men de strategisk plasserte parkeringsplassene for raske ærend er utrolig viktig i en travel hverdag. Når man skal innom slakter Idsøe og kjøpe med noe hjem til helgen eller skal få sendt av gårde en pakke på posten. Eller når man skal levere noe til renseriet i Kongsgaten eller hente den nyreparerte vesken hos skomakeren der eller i Søregata.

Vi vet at 30-50 av trafikken i bysentrum er «letekjøring», der folk surrer rundt i jakten på et sted å parkere. Her mener vi at smartbyen bør lage noe nytt og smart. Det må være fullt mulig å lage et system der man kan «bestille» parkeringsplasser akkurat som man bestiller sete på fly eller kino, eller bildelingsbil fra Bilkollektivet. Det trenger ikke være alle plassene, men det å gjøre noen steder «bestillingsbare» vil være et stort konkurransefortrinn, og redusere stress og unødig kjøring på «leit» etter parkering.

Vi vet for eksempel at bedrifter som holder til i sentrum savner et slikt tilbud når de inviterer kunder til møter i byen. Kan de sende en mail med bekreftelse på møte, og der skrive i meldingen at «vi har booket parkeringsplass til deg. Plass A4 i Valberget er reservert til deg fra klokken 1045 til klokken 1215», så vil det blitt opplevd som kjempeservice.

Sparer økonomi og miljø

Vi skal helt sikkert sykle og gå mer, og ta mer buss. Men i en travel hverdag er bil ofte det beste alternativet for å bruke tiden effektivt. Da bør vi også lage løsninger for å bruke bil smartere og mer effektivt. Det gir folk en bedre hverdag, og sparer både økonomi og miljø.