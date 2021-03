Nå må det være idrettens tur

KORONAKRISEN: Hvis regjeringen ikke setter seg ned med idretten og lager en plan for gjenåpning, frykter vi en folkehelsekrise.

Slik burde det vært, men det er tomt i mange ballbinger og andre idrettsarenaer. Det kan få alvorlige konsekvenser, argumenterer Tom Kalsås i Rogaland Ap. Foto: Jarle Aasland

Tom Kalsås Rogaland Arbeiderparti

Aftenbladet skrev sist torsdag på lederplass om den dramatiske situasjonen i breddeidretten som er i ferd med å utvikle seg til et folkehelseproblem. Arbeiderpartiet deler bekymringen, og vi ber regjeringen umiddelbart sette seg ned med idrettsforbundene og lage en plan for gjenåpning av breddeidretten.

Folk er utslitte etter ett år med pandemi. Vi vet at breddeidretten er viktig for folks fysiske og psykiske helse, for inkludering og deltakelse. Idretten melder nå om et dramatisk frafall. Samtidig er mange steder i landet med lave smittetall underlagt svært strenge restriksjoner.

Reglene som sier at ungene kun kan spille kamper mot lag i egne kommuner, gir skeive utslag. Da jeg var inne som vara på Stortinget i forrige uke, stilte jeg spørsmål til idrettsministeren om dette. Idrettsministeren svarte at helsemyndighetene nå skal vurdere dette. Det er bra – det er selvfølgelig like viktig å styrke barn og unges fysiske og psykiske helse i små kommuner som i store. Derfor må det være mulig å tilpasse regelverket slik at disse får spille kamper mot lag fra nabokommuner så lenge smittetrykket er lavt.

Idretten klarer smittevern

Lannart Ims i Riska FK har i Aftenbladet hevdet at idretten er godt rustet for å takle pandemien også med aktiviteten i gang igjen. Foto: Jarle Aasland

Mens idretten venter tålmodig, har over 50 prosent av dem som kom over grensen de siste ukene, sluppet karantene. Det er et paradoks at regjeringen ikke har kontroll ved grensen, men samtidig setter en så viktig del av samfunnet som breddeidretten på vent. Samtidig går vaksineringen urovekkende sakte.

Arbeiderpartiet frykter en folkehelsekrise hvis vi ikke snart får folk i aktivitet igjen. Vi forstår godt at idretten er frustrert over at de stiller så langt bak i regjeringens prioriteringskø, slik lederen for Riska FK uttrykte i Aftenbladet 19. februar. Idretten er velorganisert, har gode planer for smittevern og smittesporing. Det fungerer utmerket, og derfor bør idretten nå stå for tur når man skal slippe opp igjen.

Idrettspakke og momskompensasjon

Arbeiderpartiet ønsker en pakke for gjenåpning av breddeidretten, og mot frafall, som inkluderer en plan for gjenåpning laget sammen med idretten, en anleggspakke for opprusting og igangsetting av flere anlegg, mer støtte til BUA-sentraler som låner ut gratis utstyr i alle kommuner til unger som vil drive med idrett.

Og ikke minst, idrettens viktigste krav, full momskompensasjon: Regjeringen må slutte med skatt på dugnad og innfri full momskompensasjon. Da kan idretten og frivilligheten bruke pengene på å få folk i aktivitet, skaffe treningsutstyr og drive frivillig arbeid.

For Rogaland ville full momskompensasjon betydd 25 millioner kr mer til frivillige lag og organisasjoner, for Riska FK 60.000 kr.

Det betyr noe hvem som styrer – Arbeiderpartiet er på lag med breddeidretten!