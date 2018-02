Ingen elever er like, men alle elever liker å bli sett. Dette beskriver en av utfordringene lærere står overfor i klasserommet, om enn noe forenklet. Men, det er likefullt lærerens ansvar å etablere og utvikle et godt læringsmiljø for elevene samtidig som de underviser i fag. Og i en tid med store forventninger til undervisning som er tilpasset ulike elever og faglige nivå, er dette en spennende utfordring. Læreren skal se alle.

Økt lærertetthet er ingen lett løsning som fikser alle utfordringer i skolen.

Livsviktige ferdigheter

Tilbakemeldinger vi får fra lærere og skoler i Stavanger handler om et utbredt og brennende ønske om å gjøre en god jobb med og for elevene. Lærerne inspirerer, motiverer og formidler fagkunnskap, og de etablerer grobunn for at skolen skal være en arena der barn og unge lærer seg å mestre livsviktige ferdigheter som medborgere i samfunnet. Derfor feirer Utdanningsforbundet sammen med lærere og skolefolk over hele landet høstens vedtak i Stortinget om økt lærertetthet. Økt lærertetthet er bra for kvaliteten, bra for muligheten til å gi elevene god undervisning. Økt lærertetthet styrker skolens mulighet til å hjelp hver enkelt elev.

Utdanningsforbundet organiserer en stor del av lærerne i barnehage og skole. Dette er et stort ansvar. Vi blir lyttet til – også i spørsmål som angår kvalitet. Når Stortinget i høst vedtok en norm for hvor mange elever det kan være pr. lærer på en skole, var dette noe Utdanningsforbundet hadde jobbet for i lang tid – fordi vi virkelig tror at dette vil være et gode for hvert enkelt barn, både i klasserommet, i skolegården, på tur i skogen, ja i alle de ulike arenaene for læring som finnes på skoler i dag. Skal vi møte utfordringen med frafall og utenforskap må vi klare å se og hjelpe den enkelte.

Ulike funn

La oss være ærlige. Økt lærertetthet er ingen lett løsning som fikser alle utfordringer i skolen. Forskning om økt lærertetthet gir ulike funn når det gjelder å få bedre resultater, spesielt er det vanskelig å finne at det gir bedre karakterer for elevene. Hvordan kan vi da tro at dette er bra? En rapport om forsøk med økt lærertetthet i ungdomsskolen viste at de ekstra lærerne særskilt ble brukt i undervisningen i matematikk og norsk og til dels i engelsk. Men det var jo dette politikerne bestilte. Kanskje kunne de ekstra lærerne blitt brukt på en annen måte? Når «bestillingen» fra politikerne de senere årene har handlet om måling av fagkunnskaper og klatring på internasjonale ratinger, har lærerne og skolen faktisk levert på bestilling. Det er et sterkere fagfokus i skolen nå enn det var for en tid tilbake. Det tror vi har vært nødvendig, men Utdanningsforbundet i Stavanger ønsker seg likevel en tilleggsbestilling fra byens skolepolitikere.

La skolene i Stavanger bruke den økte lærertettheten slik at hvert barn og hver ungdom kan bli møtt med åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet, slik vi kunne lese i Aftenbladet at de unge «skoleproffene» ba om på Utdanningskonferansen i Rogaland. Med økt lærertetthet har lærerne bedre mulighet til å bry seg mer om hvordan eleven har det, ikke bare karakteren, slik Thea, en av de unge proffene ønsket seg. Da kan økt lærertetthet virkelig gi bedre kvalitet i skolen.