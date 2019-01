Stadig oftere kan vil lese om at Norge mangler viktige legemidler. Apotekene gjør det de kan for å skaffe alt pasientene trenger, men som oftest ligger årsakene utenfor Norges grenser. Alle gode krefter må samarbeide for at norske pasienter skal bli minst mulig skadelidende.

Alvorlig, internasjonalt helseproblem

Det er veldig bekymringsfullt at legemiddelprodusentene stadig oftere ikke kan levere viktige og mye brukte legemidler. Apotekene og grossistene gjør sitt beste for å skaffe alternative legemidler til behandlingen, men i verste fall finnes det ikke alternative valg for pasientene. Mangel på legemidler er ikke først og fremst en norsk utfordring, men et alvorlig, internasjonalt helseproblem.

Mange ledd er involvert for å få frem et legemiddel til pasienten: Leverandører av råvarer og produsenten av legemiddelet i utlandet, og legemiddelgrossistene, apotekene og sykehusene i Norge.

Årsakene til leveranseproblemene er flere og sammensatte, og de kan oppstå i ulike deler av forsyningskjeden; fra mangel på råvarer, produksjonsproblemer, at legemiddelet blir trukket fra markedet eller at etterspørselen øker bl.a. knyttet til epidemier.

At Norge er et lite land med lave priser på reseptlegemidler, gjør ikke situasjonen bedre. Det er myndighetene som fastsetter prisen på legemidler i Norge, og for enkelte legemidler er prisene blant de laveste i Europa. Det kan tenkes situasjoner der det ikke er attraktivt for produsentene å prioritere leveransene til Norge når det oppstår internasjonale mangelsituasjoner.

Apotekene våre har høy servicegrad og skaffer heldigvis fortsatt de aller fleste medisinene vi trenger i Norge. De strekker seg langt for å skaffe de medisinene som er foreskrevet av legen. Men når alt er tomt også internasjonalt, er det lite de kan få gjort.

Sørger for gode rutiner

Det vi imidlertid kan gjøre og gjør, er å sørge for at det er gode rutiner for håndtering når situasjonen oppstår. Apotekbransjen samarbeider med myndighetene, legemiddelgrossistene, legene og legemiddelprodusentene for å finne løsninger slik at pasientene blir minst mulig skadelidende. Apotekene og grossistene skaffer pakninger fra andre europeiske land som egentlig ikke er ment for Norge, apotekene rasjonerer og leverer ut for kortere tids bruk til den enkelte pasient, eller de kontakter legene for å få dem til å skrive ut legemidler som kan erstatte det produktet som ikke kan leveres.