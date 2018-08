Etter publikumssuksess for Hafrsfjordspillene i 2005 og 2006 var det likevel umulig å skaffe den økonomiske støtten som trengs til et så stort prosjekt, vi prøvde i 2007 og 2009 uten å lykkes. Vi ble også vist bort fra Møllebukta av kommunen og henvist til Lundsvågen. Den egnet seg dessverre ikke.

Hafrsfjordspillene går nå inn som en sentral aktør i 2022 i forbindelse med Norges 1150-årsjubileum. Det var undertegnede som i august 2017 tok initiativ til markeringen i brev til Stavanger kommune, Sola kommune og Rogaland fylkeskommune. I november 2017 var jeg en av initiativtakerne til et seminar i Oslo om Hafrsfjords historiske betydning, også med innledere fra vår region. Som en av arrangørene informerte jeg sentrale personer på Stortinget. Dernest inviterte Sola kommune til sammenkomsten «Sammen om Hafrsfjord» i januar 2018. Her var det bred representasjon fra kultur- og reiseliv i regionen.

Inspirerende

Det er derfor inspirerende at et enstemmig kommunalutvalg i Stavanger har vedtatt å komme i gang med planlegging av 1150-års markeringen for slaget i Hafrsfjord og at «de ønsker et reflekterende jubileum – hva dette slaget innebar for Norge. Tidligere har det vært avholdt spel med stor suksess, og om vi har fire år på å planlegge nå, kan det være høyaktuelt å ta opp tråden med Hafrsfjordspelene.» Ja, og vi er klare, men har ennå ikke hørt noe fra lokale myndigheter.

Hafrsfjordspillene samarbeider med Saga Heritage Foundation (Stavanger) og er allerede i gang med planlegging av sitt bidrag til 1150-årsmarkeringen for «Slaget i Hafrsfjord» i 2022 med en storslått oppføring av operaen «Harald Hårfagre», skrevet av Randi Wedvich og John Gunnar Akerø.

Starter oppvarmingen

Men Hafrsfjordspillene starter allerede oppvarmingen i februar 2019 med å sette opp familieforestillingen «Harald Dovrefostre» i Sola kulturhus og har inngått samarbeid med Sola kulturskole. For første gang får barn og unge mulighet til å stifte kjennskap med en av de mest spennende opphavsmytene med tilknytning til Harald Hårfagre og Hafrsfjords historie. Her blir vi kjent med Harald Hårfagre som barn, da han blir sendt hjemmefra av faren Halvdan Svarte for å bli fostret av jotnen Dovre på Dovrefjell. Der får han sin «utdannelse» til han må reise hjem for å overta riket etter sin far, og Dovre pålegger ham å samle Norge til ett rike.

La oss nå få fortgang i å samle alle aktive, positive krefter til en skikkelig folkefest i 2022! Vi stiller opp!