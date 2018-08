Engasjer dere i fylkespolitikk, ungdom!

Bussen kommer ikke når den skal og stopper ikke der den burde, det er litt for dyrt å gå på konserter og lærerne må bli bedre. I Rogaland er vi heldige, for her har vi et ungdommens fylkesting som jobber med å løse akkurat de utfordringene vi ungdommer møter hver dag. Dessverre er det relativt få som vet at både kollektivtrafikken, kulturpolitikken og den videregående skolen går under fylkeskommunen, og derfor velger å ikke bry seg så mye om det fylkeskommunen driver med.

Opprettet i år

Rogaland ungdommens fylkesting ble opprettet den 4. februar i år, og har allerede fått til mye bra for oss ungdom i Rogaland. En av disse er at kantinene på videregående skoler skal bli bedre, og med sunnere utvalg av mat- og menyen skal vi elever få bestemme.

Demokratiet er rett og slett blitt mer tilgjengelig for oss som ennå ikke har hatt muligheten til å være med å velge hvem som skal styre fylkeskommunen. Vi behandler saker som et hvilket som helst annet utvalg, og følger samme oppbygningen som fylkestinget, med egen fylkesordfører, fylkesvaraordfører, eget fylkesutvalg og ikke minst egne saker som vi kjemper for på vegne av alle.

Noen av disse er litt viktigere enn andre:

Norskfaget skal bare ha to karakterer, én muntlig og en skriftlig.

Helsesøster skal få skrive ut dokumentasjon på sykefravær.

Kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, med flere busstopp og avganger.

Tannlegetjenestene må bli billigere for ungdom.

Alle kommunene i Rogaland må gi ungdom medbestemmelse i saker som angår oss. Vi jobber for at alle kommunene i Rogaland skal få ungdomsråd.

Tørre å si vår mening

For å få til dette, må vi som er ungdom engasjere oss. Vi må tørre å si vår mening, og få med oss hvor vi kan gjøre en forskjell. Kanskje du skal kontakte ditt lokale ungdomsråd og melde ditt kandidatur til å være representant i ungdommens fylkesting? Uansett hvordan du velger å gjøre en forskjell, vi vil gjerne høre fra deg.

Søk opp Rogaland Ungdommens Fylkesting og ta kontakt, og kom med dine tanker og innspill. Vi hjelper deg også gjerne med å bli representant for din kommune. Mulighetene ligger der: Engasjer deg i fylkespolitikken!