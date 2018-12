Spleiselag for «Restauration»

Båten er bygd på Finnøy for ca. 10 år sidan og er ein rett kopi av den båten som gjekk ut frå Stavanger 5. juni 1825. Det var den første organiserte utvandringa til Amerika.

200-årsjubileum

2025 er det 200-årsjubileum. På denne bakgrunn er det heilt feil å selja båten nå. Alle gode krefter i Rogaland bør samla seg i eit spleiselag så båten vert i Rogaland. Norsk Migrasjonsforum som er eit fellesorgan for Stavanger Næringsforening, Fortidsminneforeningen i Stavanger, Sons of Norway, Rogaland historielag, 11 lokale historielag og UiS, vil med dette leggja fram eit konkret forslag korleis dette kan løysast.

Båten ligg nå på Engøyholmen kystkultursenter som har utarbeida eit forslag til prosjekt der driftsutgiftene som er kr 700.000 pr. år fram til 2025. Norsk Migrasjonsforum ønskjer å fylje opp dette, og vil koma med fyljande forslag til løysing: Kommunane i Rogaland går inn med kr 1 pr. innbyggar pr. år. Fylkeskommunen går inn med 10 øre pr. innbyggar, og næringslivet tek resten, ca 200.000. Det vert eit prosjekt som går til og med 2025. Dei som løyver pengar etablerer ei styringsgruppe for prosjektet. Engøyholmen kystkultursenter er sekretariat for prosjektet. Dette gir moglegheit for å organisera kulturarrangement og båtturar som er ein del av den viktige jubileumsfeiringa som 200-årsmarkeringa er.

Nye impulsar heim

Det var 60.000 rogalendingar som utvandra til Amerika; dei kom frå alle kommunar i fylket. Det gav folket i Rogaland moglegheit for eit betre liv i eit lovande land. Det vart sende mange nye impulsar heim, nokre kom heim att med nye idear. Det finns mange eksempel her i fylket der ting vart starta med impulsar frå Amerika. Me må heller ikkje gløyma den hjelpa som kom under og etter andre verdskrigen. Og seinast etter at Norge vart oljenasjon, økt samarbeid med amerikanske selskap og organisasjonar.

I dette viktige 200-årsjubileet for den fyrste organiserte utvandringa til Amerika, som starta med «Restauration» og gjekk ut frå Stavanger, meiner vi at bruk av den nybygde kopien kan vere eit viktig og konkret virkemiddel for å gje jubileumsfeiringa naudsynt bredde og styrke.