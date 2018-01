MDG desinformerer om Høyres og Stavangers miljømål så ofte de bare kan, senest Torfinn Ingeborgrud i bystyret mandag 15. januar, og på NRK i uken som gikk. Jeg kan bare gjette på hvorfor, men det er mulig at MDG ikke liker at Høyre viser et miljøansvar som de selv ønsker å ha enerett på.

Ambisiøse og konkrete mål

Stavanger har allerede det laveste klimagassutslipp både absolutt og per innbygger målt opp mot de andre norske storbyene, og vi har ambisiøse og konkrete mål for å redusere utslippene fort, effektivt og ansvarlig.

Vi bruker masse penger på bussvei og annen kollektivtransport, ladestasjoner, sykkelveinett inkl. sykkelstamvei til Forus, vi stiller krav til miljøvennlige bygg, elbiler i offentlig bruk, utslippsreduksjoner innen bygg og anlegg og mye mer. Vi har bedt om og fått en utredning av miljøkonsekvenser av cruise- og flytrafikk til byen, inngått samarbeid med andre havnebyer, og ikke minst: Det er flertallet i byen som har besluttet at det skal lages en ny og tydelig klima- og miljøplan.

Skjermdump fra Statistisk Sentralbyrå. «Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune»

Les hele rapporten «Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune» fra Statistisk Sentralbyrå

Faktum er at alle de norske storbyene har betydelig høyere klimagassutslipp per person enn Stavanger.

Tvilsom påstand

MDG påstår at de øvrige storbyene, særlig Bergen, er mer ambisiøse enn oss. Det er en meget tvilsom påstand. Ja, Bergen ønsker å bli fossilfri by innen 2030, dvs. da skal det ikke brukes olje eller gass innenfor bysentrum. Men det betyr ikke at de vil være utslippsfri! Bergens egen klimaplan sier at «selv om Bergen i 2030 blir fossilfri, er det langt igjen før innbyggerne når målet om maks 1,5 tonn CO2 pr. person årlig». Merk dette: Stavangers samlede utslipp er allerede nede på ca. 1,6 tonn per person årlig, og enda vil høyrepartiene at vi skal redusere det kraftig.

Faktum er at alle de norske storbyene har betydelig høyere klimagassutslipp per person enn Stavanger. Enhver som har slanket seg, vet at det er lettest å bli kvitt de første kiloene: Jo tynnere man er, desto vanskeligere er det å redusere vekten enda mer. Vi er en slank miljøby allerede, og vi vil redusere med førti prosent innen 2030, altså om tolv år. Det er et sterkt og ambisiøst mål.

Det er mulig at MDG ikke liker at Høyre viser et miljøansvar som de selv ønsker å ha enerett på.

MDG tar også feil når de krever at Stavanger skal måle fremgangen ift 1990-tall. Året er ubrukelig som utgangspunkt fordi 1990-tallene ikke er gyldige på kommunenivå, noe som MDG burde vite. Det er tøv å måle fremdrift med upålitelige tall. Høyre vil bruke 2009-tall som utgangspunkt for målingene, simpelthen fordi det er de tidligste pålitelige tallene vi har.

God omstilling

Vi kan ikke leve av å være politikere for hverandre. Vi må sørge for at det grønne skiftet foregår i et tempo som gir innbyggerne og næringslivet mulighet til en god omstilling, slik at Stavanger beholder både konkurransekraft, arbeidsplasser og skatteinngang under prosessen.

Det er trist når Høyres forsøk på en saklig diskusjon om den viktige klimapolitikken, blir ødelagt av partier som ikke vil samarbeide om gode løsninger, bare score poeng hos egne velgere.