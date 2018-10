Vi trenger nye, entusiastiske og engasjerte leger

På statsbudsjettet for 2018 ble det avsatt 5 mill. til «Utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin, samarbeid mellom SUS, UiS og UiB». Utvalget som skal se på dette er i gang, og skal levere sin rapport til kunnskapsministeren i september 2019.

God erfaring

I Rogaland har vi allerede god erfaring med praktisk undervisning for studenter fra UiB og fra Ungarn, både på SUS og i allmennpraksis. Mer enn 160 ansatte på Stavanger Universitetssjukehus har doktorgrad og 15 - 20 disputerer årlig. Sykehuset har mer enn 25 professorer knyttet til UiB og UiS.

Fakultetet skal levere en egen modell for en samfunnsforpliktende og sosialt ansvarlig medisinsk utdanning.

Blant allmennlegene i Rogaland har ti en doktorgrad og av disse har fire fått stillinger som 1. amanuensis ved UiS. Det er derfor realistisk å kunne starte med medisinstudenter allerede fra høsten 2020 dersom man tar inn studenter som har fullført første del av studiet ved et universitet i utlandet. Det skal legges stor vekt på samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og på samordnet undervisning i løpet av hele studietiden. Dermed vil studentene oppnå en tilhørighet til allmennpraksis og primærhelsetjenesten som de nå mangler. Dette vil styrke allmennpraksis og samhandlingen mellom nivåene og faggruppene.

Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiS er forpliktet til utdanning av høy kvalitet for helsepersonell, og til internasjonal anerkjennelse som ledende innen desentralisert, integrert, læringssentrert og samfunnsengasjert utdanning og forskning. Når universitetet starter opp med sine første medisinstudenter, blir det første nye medisinske utdanningsstedet i Norge på over 20 år. Fakultetet skal levere en egen modell for en samfunnsforpliktende og sosialt ansvarlig medisinsk utdanning. I tillegg har fakultetet et nært samarbeid med medisinsk-tekniske forskningsinstitusjoner som NORCE (IRIS), SEARCH og Lærdal Medical.

Partnerskap og samarbeid

Studentene ved det helsevitenskapelige fakultetet skal få relevant klinisk erfaring under veiledning av helsepersonell i sykehus, poliklinikker, sykehjem og allmennpraksis. Fakultetet har i dag over 50 samarbeidspartnere, over 900 studenter og stipendiater, og mer enn 100 ansatte. Aktivitetene er et resultat av partnerskap og samarbeid med enkeltpersoner, lokalsamfunn og organisasjoner, inkludert lokale aktører, sykehus og helsetjenester, leger og annet helsepersonell, andre universiteter og høyskoler, informasjons- og kommunikasjonsteknologiske organisasjoner og andre utenlandske medisinske skoler.

Studentene skal forstå og utvikle en bedre forståelse for å jobbe som leger i et samfunn basert på norske verdier. Fakultetet har som mål å tilby en innovativ modell av samfunnsorientert medisinsk utdanning og forskning, samtidig som den skal holde seg til sitt samfunnsansvar for å bidra til å forbedre folks helse i Norge og Norden. Visjonen er altså en innovativ utdanning og forskning for et sunnere samfunn.

Lange arbeidsdager

Situasjonen for fastlegene i Norge i 2018 er preget av lange arbeidsdager og mangel på kvalifiserte spesialister i allmennmedisin. Flere fastlegelister i Stavanger står i dag uten kvalifiserte søkere. Vi trenger nye, entusiastiske og engasjerte leger som ønsker å jobbe i primærhelsetjenesten etter KOPF prinsippet (kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende). Ved å hente inn medisinstudenter som har gjennomført første del i utlandet kan vi starte den kliniske delen av utdanningen allerede i 2020.