Står man lenge utenfor arbeid og utdanning, så øker terskelen for å komme seg i aktivitet igjen. Når man ikke får del av et sosialt fellesskap hver dag, så gjør det noe med selvfølelsen, og det går hardt ut over privatøkonomien, som igjen begrenser tilgangen til fellesskapet.

Mange både vil og kan bidra, men får ikke muligheten. Det er lett å gi opp når en får avslag på søknader gang på gang. Vi må gjøre mer for å fange opp de som er i ferd med å falle utenfor. Det er mye som kan gjøres for å legge til rette slik at alle ressursene våre får komme til nytte.

Partene i arbeidslivet har et ansvar for å øke sysselsettingen og sikre gode arbeidsforhold.

Krever felles innsats

Inkluderingsdugnaden som ble lansert i Jeløya-plattformen skal få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i ordinært arbeid; både i offentlig og privat sektor. Regjeringen går foran, og har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Dette er bra, og vi må gjøre mye mer. Det å få flere i jobb krever felles innsats fra kommuner, private og offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner, partene i arbeidslivet, og fra de som selv står på utsiden.

Alle fortjener å bli sett

Partene i arbeidslivet har et ansvar for å øke sysselsettingen og sikre gode arbeidsforhold. Vi jobber for at private og offentlige arbeidsgivere skal gi en sjanse til personer med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en. Her er det mange «veier», men som arbeidsgiver kan du for eksempel være oppriktig nysgjerrig på søkerne og prøve å finne årsaken til at en søker ikke har vært i jobb. Det kan jo være mange grunner til det, og alle fortjener å bli sett og hørt og få en mulighet til å vise hva de er gode for. En annen «vei» kan være å invitere inn personer som ikke har «norske» navn til intervju. Fra myndighetenes side stiller vi opp med Navs verktøykasse med lønnstilskudd, mentorordninger og ulike tilretteleggingstilskudd.

Veiviser

Nav har dessuten laget en veiviser for virksomheter som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Disse tiltakene gjør det enklere for arbeidsgivere og tillitsvalgte å finne ut hva Nav kan tilby når man ønsker å inkludere personer som står utenfor, eller tilrettelegge for å beholde ansatte som trenger ekstra oppfølging.

Jobbsøkere må også bidra aktivt for å komme seg inn i arbeidslivet. Det er flere måter å angripe utfordringen på. Skriver du søknader tilpasset de jobbene du søker på får du også sagt mye mer om din egen historie og situasjon. Det kan være smart å oppsøke bedriften og snakke med den som ansetter. Da kan du også levere søknaden personlig. Det er dessuten viktig å være ærlig om utfordringer, i tillegg til at dine sterke sider og bidrag til arbeidsplassen kommer fram.

Positiv utvikling

Ingen ønsker å stå utenfor felleskapet, uten faglig og sosialt nettverk. Det er viktig å se enkeltmenneskets ressurser, motivasjon og kompetanse, og ta i bruk den store arbeidskraften som disse menneskene representerer. Det bør bekymre oss at stadig flere unge ender opp som uføre før de i det hele tatt har startet sin yrkeskarriere. Etter flere tøffe år i næringslivet med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever vi nå en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Vi ser økt etterspørsel etter arbeidskraft, og det bør absolutt være mulig å få til et krafttak for denne gruppen arbeidsledige. Så la oss brette opp ermene og gjøre noe med det!