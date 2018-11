I sitt svarinnlegg fredag 2. november stiller førsteamanuensis Bård Misund seg tvilende til om SV og MDG gjør lurt i å kreve at alle nye oppdrettsanlegg i Nye Stavanger skal være lukkede anlegg, når teknologien så langt har vist seg å ha utfordringer knyttet til fiskevelferd og lønnsomhet.

Kraftig realitetsorientering

For det første: Den som innbiller seg at dagens driftsform i åpne merder har god dyrevelferd, trenger en kraftig realitetsorientering. Fisken spises opp av lus, får vintersår, blir syk av ILA, PD og CMS, og i enkelte fylker kreperer over 20 prosent av fisken før den skal slaktes. Nye avlusingsmetoder skålder laksen levende, og dersom den såkalte rensefisken ikke får nok lus å spise går den gjerne løs på øynene til laksen. Den pågående rettsaken mot den svenske oppdrettsmotstanderen Mikael Frödin som gjorde filmopptak oppi en av Grieg Seafood sine åpne merder viser også hvor desperat bransjen er etter å dekke over de mildt sagt groteske forholdene fiskene lever under.

Villedende

Misund nevner et tilfelle av massedød i et lukket anlegg i Danmark i 2017. Hvorfor ikke trekke frem massedøden i Hidrasundet i 2016 der 100.000 laks døde i en konvensjonell, åpen merd pga. «unormale og vanskelige strømforhold»? God fiskevelferd er viktig, men å argumentere med at dette er problem bare for lukkede anlegg, er direkte villedende. Med over 50 millioner laks i «svinn» hvert år er det er all grunn til å tro at velferden i åpne merder er langt verre.

For det andre: Økonomen Bård Misund hevder at «Hvis det var så enkelt å utvikle lukket teknologi som funker og gir tilstrekkelig lønnsomhet, slik at bedriftene kan overleve over tid, så burde de ha klart det etter så lang tid.» Naturvernforbundet mener oppdrettsbransjen må kraftig nedjustere forventningene til hva som er «tilstrekkelig lønnsomhet». Norges laksemilliardærer håver inn astronomiske summer hvert eneste år, og Marine Harvest leverte i 2017 et årsresultat på over 4 milliarder kroner. Det er vel ingen som tror at oppdrettsbransjen opererer på sin økonomiske tålegrense? Rovdrift på norsk natur skal så visst ikke være noen seddelpresse, og bransjen har råd til å lukke problemene inne!

Det finnes i dag mange aktører som satser på lukket teknologi, både i sjø og på land, til tross for at Misund og bransjen mener det blir for dyrt, og det knapt nok finnes politikere som tør å stille krav til denne mektige bransjen. Så er det noe som heter nød lærer naken kvinne å spinne. Per i dag finnes det ingen «nød», men dersom politikerne hadde våget å stille strenge krav, hadde ikke bransjen hatt annet valg enn å satse knallhardt på å løse utfordringene i lukkete anlegg. Det er det all grunn til å tro at de ville klart.

Hva mener partiene?

Takk til Misund, som stiller opp til debatt med oss. Oppdrettsmilliardærene holder stort sett munn, eller får lobbyistene sine til å fyre av påstander de ikke kan dokumentere. SV og MDG har svart oss om hva Nye Stavanger bør gjøre som en stor, ny oppdrettskommune – lukka anlegg. Kan vi i Naturvernforbundet og velgerne få høre hva andre partier mener?

