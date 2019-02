Vil Høyre tilbake til 70-tallet?

Det er ikke mer enn tre måneder siden Stavanger kommune vedtok den svært ambisiøse klima- og miljøplanen, med mål om blant annet 80 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030.

Med ordføreren i spissen var også flere fra Høyre med å bidra til at planen fikk flertall i bystyret. Vi i MDG, samt andre partier, ble positivt overrasket. Kunne det tenke seg at vi fremover får se en langt grønnere politikk også fra Høyre? Det er lett å gjemme seg bak fine ord og lovnader om grønn politikk, men det er gjennom politiske vedtak man viser sitt sanne ansikt.

Bare timer senere...

Torsdag 14. februar kunne vi lese at John Peter Hernes, Høyres ordførerkandidat, er positiv til å teste ut enveiskjøring i Pedersgata samtidig som man bevarer gatas egenart. Bare timer senere, samme dag, under møtet i kommunalstyret for byutvikling gikk hans eget parti sammen med Frp og KrF, inn for FNBs forslag om å stryke punktet om enveiskjøring i Pedersgata fra sentrumsplanen.

At enveiskjøring og tilrettelegging for sykkelvei nesten er ferdig prosjektert og fremsnakkes av egen ordførerkandidat, bryr visst Høyres byutviklingspolitikere seg lite om.

I tillegg gikk de samme partiene for å beholde Jorenholmen parkeringshus. Leder av kommunalstyret for byutvikling (KBU) og Høyre-politiker Kari Raustein uttalte at «vi trenger å gardere oss ... ». Gardere oss? Er det noen som ønsker flere biler i sentrum? Kommer det en omkamp om klimaplanen? I møte i byutviklingsstyret 14. februar viser flertallet en retning, og det er tilbake til 70-tallet.

Miljøpartiet De Grønne er fremtidsrettet og ønsker seg ikke tilbake i tid, hvor bilen stod i sentrum for byutviklingen. Man kan spørre seg hvem man har i tankene med slike vedtak? Er de myntet på dagens unge og fremtidige generasjoner som mer enn noen gang er opptatt av klima og miljø? Eller er det de voksnes generasjoners opplevde behov fra i går?

Der andre storbyer viser mot og retning gjennom grønn byutvikling og med tanke på de unges behov, viser behandlingen i KBU 14. februar manglende kontakt med dagens virkelighet, og ikke minst manglende handling i forhold til målene i vår egen klima- og miljøplan.

Vi lover omkamp

Miljøpartiet De Grønne går til valg på grønn politikk som setter mennesker og miljø i sentrum. Vi vil sørge for at planer blir til vedtak og at ord blir til handling. Sentrumsplanen skal ha sin siste behandling i bystyret den 11. mars. Siste ord i saken er dermed ikke sagt og vi lover omkamp. Stavanger fortjener bedre!