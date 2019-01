Sykehuset kan bli sykehjemsplasser og studentboliger

Fra 2023 blir det altså mye ledige plass i sykehusarealene på Våland. Siden all somatisk døgndrift skal flyttes, vil det spesielt være sengepostene som blir frigjort.

Egner seg godt

Det mest av sykehuset på Våland var nytt i 1978 og 1982. Det trenger selvsagt noe tilpasning for å tilfredsstille dagens krav, men jeg mener at det vil egne seg godt som sykehjem – både for korttids- og permanente plasser, omsorgsboliger ol.

Vi vet også at det er stort behov for studentboliger/-hybler i Stavanger. Jeg mener også – i tråd med Arbeiderpartiets program («unge hjelper eldre») og ut fra erfaringer fra Nederland – at det vil være veldig bra å ha studentboliger/hybler i umiddelbar nærhet til boliger for eldre. I denne sammenheng så tenker jeg at en ser på muligheten for at egne etasjer/enheter kan innredes til studenthybler.

Studenter og evt. andre unge kan da fungere som aktivitører, støttekontakter ol. De må honoreres etter vanlige takster eller en rimeligere husleie. I tillegg er svært mange studenter og andre unge (spesielt studenter innenfor helse- og sosialfag) som er eller lett kan bli kvalifisert for å ta vakter/deltidsjobb på sykehjem ol. Jeg mener at dette vil skape både sosial og fysisk aktivitet rundt de eldre og motvirke ensomhet hos begge parter. Vi vet at det særlig er ungdommer og eldre som rapporterer at de er ensomme.

Stavanger kommune har allerede og vil i fremtiden få ytterligere behov for nye sykehjemsplasser, omsorgsboliger ol. På samme måte er det altså behov for flere studentboliger.

Haster med å komme i gang

Det vil ta tid å planlegge et slikt prosjekt, og jeg mener at det haster med å komme i gang med planleggingen. Jeg foreslår altså at Stavanger kommune tar kontakt med ledelsen i Helse Stavanger for å starte en prosess med tanke på å overta/evt. langtidsleie av deler av de frigjorte arealene på Våland.