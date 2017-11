Nå har det seg slik at fylkeskommunen har et ønske om å legge ned Bergeland videregående skole, avdeling Tanke Svilandsgate. De ønsker ikke at vi skal leie bygget lenger, fordi det er plass på andre videregående skoler som Sola, Gand og Godalen. Men har de egentlig tenkt på konsekvensene for elevene? Hvor er pedagogikken i dette? Bryr de seg om oss, eller er deres interesser viktigere?

Trivsel og motivasjon

Ungdommer i dag har et stort behov for å ha et godt skolemiljø. Det er på skolen vi er mesteparten av tiden vår. Det å bygge seg opp faglig og sosialt er viktig for ungdommenes fremtid. Vi skal studere, og vi skal ut i arbeidslivet. Skolemiljøet påvirker ungdommens trivsel, karakterer og motivasjon.

Bergeland skiller seg ut fra andre skoler i distriktet. Her er det ikke bare ungdommer med gode karakterer, norsk bakgrunn eller høy motivasjon. Her er ungdommer som sliter sosialt, fysisk og psykisk, og som ikke nødvendigvis er motivert for skole. Likevel viser statistikken at Bergeland ligger på samme nivå som alle andre videregående skoler.

Det gode læringsmiljøet på Bergeland er et resultat av et langt og målbevisst arbeid som nå gir resultater. I tillegg er kombinasjonen yrkesfaglig opplæring, studiespesialisering og tilrettelagt opplæring et Norge i miniatyr. Samfunnet trenger kompetanse på alle områder, og vi mener at miljøet er bedre på grunn av denne sammensetningen.

Vi vet at elevtallet synker de neste årene, men i 2023 vil Fylkesmannen ha behov for flere elevplasser enn i dag. Burde man ikke da tenke langsiktig? Burde man ikke også ta elevenes ytringer og ønsker på alvor?

Ikke som alle andre

Alt i alt så hevder vi på det sterkeste at skolen vår ikke er som alle andre skoler. Bergeland videregående skole er unik. Den gir oss ungdommer gode, pedagogiske rammer som stabilitet, trygghet og forutsigbarhet, og det er akkurat det vi trenger. Det er galt av Fylkesmannen å bare bestemme at en skole så god som vår skal legges ned. Dette beviser bare at det handler mer om penger enn ungdommens behov.

Kjære politikere, våkn opp! La Bergeland leve og elevene få fortsette å utvikle kunnskaper og ferdigheter som samfunnet vårt har behov for.