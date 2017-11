Kjenner oss ikke igjen i postulatet framført av Byhistorisk forening

I Aftenbladet 18. november tar Anne Tove Austbø, på vegne av Byhistorisk Forening, opp problemstillinger vedrørende fattigdom i Stavanger, som ikke har vært et prioritert tema i den allmenne historieframstillingen om byen vår. Det er mulig at dette er korrekt, men jeg synes i alle fall at den innsatsen som Arbeidernes Historielag og forfattere som Kristian Sunde, Gunnar Roalkvam, Torgrim Titlestad og Halvor Sivertsen har utført på denne fronten, bør nevnes.

Reagerer med forundring

Av de punktene som redaktøren av Stavangeren nevner som forskningsverdige, reagerer jeg med forundring på formuleringen: «Om de verste rampungene på Kampen skole, som ofte var misjonærbarn utsatt for grov omsorgssvikt.» Min mor var elev på Kampen skole fra oppstart i 1925, fetter Torgeir Torgersen gikk på denne skolen i sju år på 1930-tallet, min bror og jeg var elever der fra 1951 til 1960, min kamerat Reidar Frafjord var skoleleder der i 38 år etter selv å ha gått på skolen som elev. Ingen av oss kjente eller kjenner oss igjen i postulatet framført av Byhistorisk forening. Jeg stusser også på bruken av «rampunger» som anvendelig begrep for å beskrive barn med atferdsvansker i 2017.

Den famøse setningen underslår for leseren at de barna som stemples som rampunger, ofte barn av misjonærer, bodde på barnehjemmet Solbakken på Stokkaveien mens foreldrene var i misjonsarbeid på andre siden av jordkloden. Slik setningen framstår løsrevet fra enhver sammenheng, kan den indikere at misjonærbarn var særlig utsatt for omsorgssvikt.

Finner ikke grunnlag

Dette betyr selvsagt ikke at misjonærbarn var unntatt fra å utføre ukjureskap, men å stigmatisere en gruppe barn på den måten Austbø, på vegne av Byhistorisk Forening, gjør i Aftenbladet, var forstemmende. Jeg sitter selv med et omfattende, upublisert manus om barnehjemmet Solbakken, men finner ikke grunnlag for å støtte påstanden i det aktuelle utsagnet. Jeg ser derfor med spenning fram til forskning som underbygger sannhetsgehalten i den ovennevnte, fordomsfulle problemstillingen.